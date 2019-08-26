【中美貿易戰】庫德洛：特朗普立場沒有軟化　反而想徵更多關税

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）8月25日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面向全國》（Face the Nation）的訪問時，被問及總統特朗普（Donald Trump）在法國出席七國集團（G7）峰會期間被指承認對中美貿易戰升級感後悔一事。庫德洛表示，特朗普的說話被誤解了，並指特朗普從來沒想過在此事讓步，而他事實上正在考慮對中國徵收更高的關税。

庫德洛表示，特朗普從來沒想過在中美貿易戰上讓步，而他事實上正在考慮對中國徵收更高的關税。（Getty Images）

庫德洛表示：「他（指特朗普）沒有真正聽到那條問題。事實他想說的是，他經常會再度考慮事情，以及對於向中國徵收更多關税有重新思考。這不是指（他會）撤銷關税。」

庫德洛稱不預期中國會報復

對於中國會否就美國8月23日宣布加徵關税採取反制措施，庫德洛就回應稱：「我不預期。我想這（美國加税）是回應他們（中國）的行動，所以我懷疑他們會不會採取下一步行動。我尚未聽到他們的官方回應，我將會等等看。」

不能承諾在2020年大選前達成協議

中國8月23日曾推出反制措施，宣布向美國價值750億美元的商品加徵關税。特朗普8月24日在Twitter宣布，自10月1日起，對總值2500億美元的中國進口貨品，由原來的25%關税增至30%。另外，於9月1日起對中國進口貨品加徵的3000億美元關税，由原訂的10%增至15%。

庫德洛在接受美國有線新聞網絡（CNN）節目《國情諮文》（State of the Union）訪問時表示，即使最近兩國互相加徵關税，但雙方仍然會繼續談判，但不能承諾可在2020年大選日前達成協議，「我不想做任何承諾。我不想做任何預測。我將重覆的說法是，在兩個偉大國家之間的談判是會繼續下去的。我想有談判總比不談判好，所以代表們會繼續談判。」

（綜合報道）