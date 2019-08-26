美軍稱中國計劃在柬埔寨建軍事基地 美教授：極其危險

美國印太司令部一位高級軍官證實，柬埔寨和中國正計劃在柬埔寨建立中國海軍基地。美國教授認為，這十分危險。

美國印太司令部戰略計劃與政策副主任、陸軍准將沃威爾（Joel B. Vowell）日前在夏威夷對記者說，這個海軍基地將建在柬埔寨西哈努克省西哈努克市的雲朗海軍基地（Ream Naval Base），讓中國海軍得以進入泰國灣的沿海深水地區。

沃威爾說，「我們有信息顯示，中國將會進行一些開發，加速在雲朗建立一個海軍基地」。「這顯示，他們希望在那裏建設某些東西，從設施到碼頭到房屋，從雲朗基地持續投放海軍作戰力量」。

沃威爾說，中國在柬埔寨的軍事拓展計劃是美國和地區盟友的「一大關切」。

雲朗基地是面向泰國灣的深水港，可以直接進入南海。

美國斯坦福大學亞太研究中心東南亞研究主任艾默生（Donald Emmerson）說，如果中國使用雲朗基地，將會「極其危險」。

沃威爾准將還對中國在雲朗海軍基地以北70公里的戈公省（Koh Kong）建立一座機場和一個度假村表示擔憂。

美國國防部就此在6月24日致函柬埔寨總理洪森和國防部長狄班，沒有得到回應。但雙方一直保持低層級的接觸。

柬埔寨國防部一位發言人本星期早些時候對美國之音說，已經在7月1日召見美國駐柬埔寨的一名武官，要求對信函做出解釋。發言人同時指出，柬埔寨憲法禁止中國在當地建立海軍基地。