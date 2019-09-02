中美互向對方加徵新關税　中國官媒：貿易戰迎來拐點

9月1日，中美貿易戰再次升級，美國向中國加徵新關税後，中國也做出回擊。中國官媒稱，貿易戰迎來拐點。

北京時間9月1日12時01分，美國政府開始對價值,1250億美元的中國商品加徵15%的關税。作為反制措施，同一天，中國對價值750億美元美國商品中的首批加徵10%、5%不等關税。中美貿易戰再次迎來大規模升級。

中國官媒稱貿易戰迎來拐點

中國官媒《環球時報》9月1日發文稱，從某種程度上可以說，這次升級是中美貿易戰的一個拐點。首先，美國廣大普通家庭將直接面對加税打擊，成為貿易戰的靶心。美國這次加徵關税的商品，從智能手錶、電視到鞋子、尿布、體育用品，再到肉類和乳製品，都跟美國百姓的生活息息相關。

其次，華盛頓的關税牌快打完了，否則決不會對日用消費品加徵關税。對此後果，華盛頓實際從一開始就很清楚，所以它也在儘可能避免將關税大棒掄到日用消費品頭上。但是，中國面對貿易戰的韌性顯然超出了華盛頓的預期。當華盛頓把其他能徵的都徵收完了，仍然沒有迫使中國屈服。這種情況下，華盛頓只好硬着頭皮，將貿易戰火燒向日用消費品，為了壓服中國甚至不惜自殘。

第三，美國國內以及國際社會，反對華盛頓打貿易戰的聲音明顯增多，換句話說，輿論正在起變化。對華盛頓這次出爾反爾突然加徵關税，美國國內的反對聲是空前的，甚至有些被認為對華強硬的白宮閣員也不支持，美國各大行業協會各相關企業更是不遺餘力地請願呼籲白宮收回成命。

評論還說，還有一個現象值得一提，包括美國在內西方各大主流媒體這一次的報道，都突出了加徵關税對美國民眾的傷害，或隱晦或明確地指出，華盛頓執意打貿易戰越來越不得人心。

第四，美國經濟越來越難以維持表面的繁榮，衰退的風險迅速增大。8月份美國消費者信心指數創2012年以來的最大跌幅。美國二季度GDP增長2.1%，比一季度低整整1個百分點，貿易戰對美國進出口的打擊日益顯現出來。好看的經濟數據，一直是華盛頓對外發動貿易戰的底氣所在。沒有了它，華盛頓必將更加色厲內荏。華盛頓一面壓美聯儲大幅降息，一面大幅度擴大財政赤字，反映出其內心的高度焦慮。

特朗普堅會贏得戰鬥

雖然美國國內，甚至特朗普政府內部，也有很多反對加徵新關税的聲音，但是特朗普堅持加徵新的關税。他在關税加徵的前夕說，示美國將贏得這場戰鬥，關税會如期加徵。

但是他也說，雙方會繼續談判。他說：「我們正在同中國溝通，已經安排好會議，雙方在電話溝通。我覺得，9月的會談會繼續進行，會談尚未被取消。」

特朗普一直堅稱中國遭受了沉重打擊，想要達成協議。但是美國想要達成一份好的協議，還沒有準備好。

與此同時，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）8月30日在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時也說，關税正在起作用。

據悉，納瓦羅是特朗普顧問中唯一支持對中國加徵新關税的官員。