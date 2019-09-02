只剩不足一週　英國國會如何極速立法阻無協議脱歐？

英國國會將在9月3日短暫復會，一星期後將休會至10月14日才重開。在這一星期內，反對硬脱歐的議員正想辦法盡最後機會，阻止無協議脱歐發生。工黨有意在復會當日提出立法，有可能成功嗎？

影子脱歐大臣、工黨議員施紀賢（Keir Starmer）表示有意在復會當日提出立法，阻止硬脱歐。（路透社）

所有法案必需通過上下議院投票才能成立，一般而言，法案由提出辯論至立法需要數星期。但若議員致力省略辯論加速流程，理論上「最快」只需4天就能完成。

一星期極速立法

假設9月3日復會後工黨提出法案，可以「SO24」，亦即「Standing Order 24」提出緊急辯論為由，展開立法程序。此時法案進入一讀，也就是立法程序的第一步。

9月4日，此時議員將就法案進行辯論，進入一系列投票程序。支持法案的議員可盡力減少辯論時間，讓投票盡早進行，但投票仍需得到下議院一半以上議員支持才可。

9月5日，若投票順利通過，法案將提交至上議院辯論和投票，這同樣需要一天時間。因下議院一般不會在周五進行辯論，9月6日實際沒法做任何事情，連同緊接的周六、日休息，意味上議院需爭取在即日通過法案。

9月9日，周一國會重開，若一切順利，此時只要再經王室批准，法案將正式成立。

這是一個非常緊迫的流程，因約翰遜將在9月9日至12日期間宣布休會，任何拖延都可能令議案無法在再次休會前通過。這同時意味其他阻止硬脱歐的議案，以至針對約翰遜提出的不信任動議，都需在這緊迫的時間內進行。

無法改變默認硬脱歐情況

但即使立法成功，也不代表可以完全阻止無協議脱歐發生。實際因延遲脱歐期限必需經歐盟成員國同意，若英國一方不提出，或歐盟拒絕延長，在無法達成協議下英國仍需在10月31日脱歐。

工黨的立法效力只能讓約翰遜無法透過手段實現無協議脱歐，不能扭轉若無法達成協議，英國將默認硬脱歐的情況。