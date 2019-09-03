消息人士：中美9月談判日期仍未確定　北京要求被拒

中美代表原計劃9月份在華盛頓舉行新一輪貿易談判，但是由於美國對中國加徵了新關税，會晤計劃面臨阻礙。

彭博社9月2日報道稱，熟悉討論的消息人士說，在華盛頓拒絕北京推遲關税生效時間的要求後，中國和美國正在努力就9月份原定的會晤達成一致。

報道稱，雖然美國總統特朗普（Donald Trump）努力安撫金融市場，稱對話取得進展，但是中美仍未就重新接觸的基本條款達成一致，雙方互不信任。

消息人士稱，中國官員赴華盛頓的時間仍未敲定，雖然這並不意味着會晤不會舉行。

其中的兩位消息人士說，在上週末的對話中，雙方至少就兩個要求未達成一——美國要求就下一輪對話設置一些範圍，中國要求推遲新關税。

據悉，中美兩國代表7月底在上海舉行了第12輪貿易談判，雙方約定9月份在華盛頓再次會晤。然而，北京時間9月1日12時01分，美國政府開始對價值1,250億美元的中國商品加徵15%的關税。作為反制措施，同一天，中國對價值750億美元美國商品中的首批加徵10%、5%不等關税。中美貿易戰再次迎來大規模升級，兩國的貿易對話面臨阻力。

但是在關税生效後，特朗普9月1日說，中美9月份會晤仍在議程上，這並沒有改變。「他們沒有改變，我們也沒有改變，拭目以待吧。」

中國外交部9月2日也回應了新一輪談判的問題。有記者問：「中美雙方原計劃9月初在華盛頓進行新一輪經貿磋商。但9月1日，雙方互相加徵了新的關税。原定的磋商計劃是否有變？」

對此，發言人耿爽回應說：「上週，中國商務部新聞發言人已就類似問題作出過回應，表示雙方正在討論這個問題，當前最重要的是為中美雙方繼續磋商創造必要條件。關於中美經貿磋商的具體情況和安排請你向中國商務部詢問。」

中國商務部發言人高峰8月29日在記者會上說：「中方已經表明態度，我們堅決反對貿易戰升級，願意以冷靜的態度通過磋商與合作解決問題。」

他還說：「中方的反制手段是充足的。但在當前形勢下，我們認為應該討論的問題是取消對5,500億美元中國商品進一步加徵關税，防止貿易戰繼續升級。中方正就此與美方進行嚴正交涉。正如中方一再強調，貿易戰升級不利於中國，不利於美國，也不利於全世界人民的利益，甚至有可能給世界帶來災難性後果。」