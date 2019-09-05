美調查南加州海難　乘客全罹難　船長船員逃生遭質疑

美國南加州外海的聖克魯斯島（Santa Cruz Island）9月2日深夜發生潛水觀光船起火沉沒意外，34人死亡。 美國聯邦調查人員4日對船主以及生還的船長及船員進行盤問。案情令人質疑船長及船員是否在海難發生之際棄乘客於不顧，這宗意外可能演變至出現刑事調查。

潛水觀光船「概念號」（Conception）出事時載有30多人。海岸警衛隊（Coast Guard）約凌晨約3時30分收到求救信號，指「概念號」起火並下沉。

船隻起火時船長以及4名船員都是清醒，他們都身在甲板，所以能夠及時跳上救生艇。美聯社引述當地政府部門指出，甲板上的火焰擋住一個樓梯以及一個從卧鋪通往甲板的緊急出口，導致身在下方的人幾乎沒有機會逃生。

34名死者中包括一名船員、高中教師Raymond (Scott) Chan、一名髮型師兼自然攝影師、蘋果公司（Apple Inc.）兩名員工、一名海洋生物學家Kendra Chan，還有軟件工程師、迪士尼的特別效果設計師、一名護士以及一個為慶祝生日而來的五人家庭。

搜救人員已在出事現場海床及船隻殘骸尋回33具遺體，尚有一人失蹤。

一些政府部門將這場災難視作意外，惟洛杉磯的檢察官辦公室以及（Santa Barbara County）檢察官辦公室已參與調查。至於有沒有人會面臨刑事起訴，需視乎跨部門調查的結果。調查人員已盤問過船長及船員，但沒有披露所得資料。

船長及船員的行為會否被視為懦夫行徑甚或犯罪行為，有待相關部門確定。美國圖蘭大學（Tulane University）海事法總監戴維斯（Martin J. Davies）則指船長及船員責任定義廣泛。他說如他們沒有嘗試拯救乘客，這是違反其職責，然而倘若他們認為當時已是無能為力，這不一定是他們的錯。戴維斯指出，沒有任何法律要求船長須與船上所有人同生共死。