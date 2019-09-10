領土問題再成焦點　印度將在中印邊境部署綜合戰鬥羣

中印邊境爭端仍未得到有效解決。（VCG）

繼宣布在爭議領土成立「直轄區」後，印度又計劃在中印邊境部署綜合戰鬥羣，中印領土問題再度成為輿論關注的焦點。

印度《經濟時報》9月8日援引消息人士的話報道，印度已開始建立綜合戰鬥羣（IBG）為了部署在該國與巴基斯坦和中國的邊境上。

據悉，綜合戰鬥羣是一個介於旅和師之間的的戰術單位。設立綜合戰鬥羣是印度武裝力量大規模改革的一部分，旨在提高印軍的機動性和戰鬥力。綜合戰鬥羣將包括多達6個營的步兵和裝甲兵，多達3個炮兵團，一個工兵分隊和一個綜合通訊部隊。

報道稱，首個綜合戰鬥羣將在2年內由總部位於約爾的第9軍團部隊改變而來。此外，中印邊境的第17山地軍也將改編為綜合戰鬥羣。2019年底前，印度東部邊境將舉行綜合戰鬥羣參與的演習。

與此同時，俄羅斯衛星通訊社援引消息人士稱，「中國外長王毅取消了其對印度的訪問，此次訪問的目的是進行邊界問題談判，應於9月9日至9月10日舉行。王毅原計劃與印度國家安全顧問阿吉特·多瓦爾（Ajit Doval）進行會談。」

此前，印度政府宣布成立「拉達克中央直轄區」，其中涉及中印邊界西段領土。對此，中國外交部發言人華春瑩回應稱，中方一直反對印方將中印邊界西段的中方領土劃入印行政管轄範圍。這一立場是堅定、一貫的，從無任何改變。

華春瑩指出，近日印方以單方面修改國內法律的形式，繼續損害中方的領土主權，這一做法不可接受，也不會產生任何效力。

華春瑩強調，中方敦促印方在邊界問題上謹言慎行，嚴格遵守雙方達成的相關協定，避免採取導致邊界問題進一步複雜化的舉動。