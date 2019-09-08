印度「月船2號」失去聯絡1天後　確認在月球「硬着陸」

印度人這兩天的心情應如坐了一趟過山車，因該國 「月船2號」月球探測器在着陸前失去聯絡，但一天後再被發現。印度9月8日確認它已在月球表面着陸。

圖為印度象頭神節來到第五天時，艾哈邁達巴德一處展示攜帶月船二號升空的地球同步衛星運載火箭Mk III-M1。照片攝於9月6日。（Reuters）

印度勵志成為首個探索月球南極的國家，「月船2號」着陸器失聯聯絡，對該國太空研究組織來說無疑是一項打擊。印度總理莫迪（Narendra Modi）也在其推特（Twitter）帳戶留言安慰及鼓勵眾人。如今印度至少掌握它抵達月球的情況，對該國民眾來說也是好消息。多國太空機構、太空人、科學家及領袖均對此事表達祝賀之意。

印度太空研究組織（Indian Space Research Organisation，ISRO）負責人西萬（K Sivan）8日表示，已找到「月船2號」（Chandrayaan-2）所攜帶的「維克拉姆」着陸器。「月船2號」的軌道飛行器已拍得「維克拉姆」着陸器的熱圖像，即是捕捉到它發出的輻射。當局正在嘗試跟着陸器建立聯繫。西萬說這項工作會在未來2周持續。

印度月船二號：印度班加羅爾的印度太空研究組織遙測追蹤和指揮網絡中心的員工在觀看月船2號的着陸情況，神色看來凝重。（VCG）

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維克拉姆」（Vikram lander）着陸器並非如ISRO計劃中所設定般「軟着陸」，而是「硬着陸」。他說：「是的，我們已在月球表面找到着陸器，但它一定是『硬着陸』。」當他被問及它受損情況時，他說：「這個我們不知道。」

印度「月船2號」原擬7日凌晨在月球南極附近着陸，卻在距離月球表面大約2.1公里位置與地球失去聯絡。