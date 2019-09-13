法國税務詐欺案和解　Google賠償83.4億元

科網巨擘Google曾多次因違規而遭歐盟判罰鉅款，法國政府則自2015年起以涉嫌税務詐騙對公司展開調查。檢察部門9月12日宣布，Google同意支付共9.65億歐元（約83.4億港元）的罰款及和解賠償。

Google現時在歐洲大部分國家繳税金額極少，被指只向歐洲總部所在地、且享有低税率的愛爾蘭首都都柏林（Dublin）申報盈利，意圖鑽挖國際税的法律漏洞。法國檢察部門2015年起懷疑Google逃税，向當局隱瞞在法國業務所得的盈利。

根據法庭公布雙方的協議，其中5億歐元是逃税的罰款，餘下的4.65億歐元，則是與法國税務當局的和解賠償。Google委任的其中一名律師萊維（Antonin Levy）在巴黎的法庭表示，這項協議使得過往所有爭端得以徹底解決。

Google曾被揭發利用名為「愛爾蘭夾荷蘭雙層三文治」（Double Irish with a Dutch Sandwich）的交税策略，借兩地的特別的税務政策，避開公司在海外賺取的利潤，需要被歐洲徵收預扣所得税。

法國政府2016年曾突擊搜索Google位於巴黎的辦公室，法國財政部便設法要求Google補税16億歐元；當局也因避税問題，計劃向科網巨企徵收「數碼税」，引起美國政府不滿。