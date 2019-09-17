楊安澤談貿易戰：若當選總統　不會立即撤銷對華關税

美國即將迎來2020年的大選，民主黨內部爭奪提名的競賽也十分激烈。雖然楊安澤是唯一的華裔候選人，但是他的對華政策也挺強硬。

美國民主黨2020總統參選人第三場初選辯論9月12日在休斯敦舉行，由於支持率門檻和籌款標準提高，本場辯論人數從20人壓縮到10人，辯論日程兩天減至一天。

在這次辯論中，中美貿易戰的成為一個熱點話題。主持人問民主黨候選人楊安澤（Anrew Yang），若當選總統了，是否會在上台的第一天撤銷對華關税？

楊安澤回答說：「上台第一天，我不會取消這些關税。但是我會讓中國人知道，我們需要敲定一份協議，因為這些關税正在打擊艾奧瓦州的製造商和農民，他們與我們與中國之間的貿易失衡毫無關係。」

楊安澤還說：「貿易不平衡是真的。但是我們必須讓中國人知道，我們意識到特朗普（Donald Trump）推行了一個武斷和隨意的貿易政策，給兩邊都造成了損失。」

他最後說道：「因此，不會立即取消關税，但是會確保我們達成一份協議，解決美國公司和製造商的擔憂。」

當晚，其他民主黨參選人也對中美貿易戰發表了評論。美國保守派智庫企業研究所高級研究員、資深貿易和中國經濟專家史劍道（Derek Scissors）說，民主黨人似乎分為兩個陣營：一個是基本上支持特朗普，但是嘴上不願這麼說；一個是強調與盟友合作，但是卻提供不了細節。

史劍道說，楊安澤屬於第一陣營。

據悉，特朗普挑起的中美貿易戰已經持續了一年多，兩國互向對方的商品加徵關税。雙方雖然進行了12輪貿易談判，但是至今未能達成協議，兩國代表即將於10月在華盛頓舉行第13輪談判，美財長姆努欽（Steven Mnuchin）說，這次談判對達成協議至關重要。

雖然特朗普在貿易戰的過程中反覆強調，中國遭受了打擊，損失了就業崗位，公司也離開了中國，美國獲得了很多資金。但是事實是，美國股市也經歷了暴跌，特朗普的票倉——美國農民也遭受了中國的精準打擊，一些農民表示在明年的大選中，不會給特朗普投票。

對於中美達成協議，中國有三個核心要求，其中一個就是美國必須將對中國商品加徵的關税必須全部取消。