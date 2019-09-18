特朗普突然警告中國儘早達成協議 佩洛西：你給對手一把刀傷自己

美國總統特朗普（Donald Trump）9月17日公開表示，美中或將很快達成貿易協議，特朗普同時警告中國，不要拖到2020年大選結束後。

美國眾議院議長、民主黨人士佩洛西（Nancy Pelosi）9月17日接受美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）金融節目《瘋狂貨幣》（Mad Money）專訪，對知名電視主播吉姆·克萊默（Jim Cramer）說，她贊同特朗普與中國的貿易行為做鬥爭，但對他採用的一系列舉措不敢苟同。佩洛西建議稱，「應當聯合多方發起，包括歐盟和其他盟國。」

佩洛西補充說，無論如何，不應當在打擊中國貿易行為的同時，戳開美國傷口，讓美國人承擔經濟痛楚，「不管他想通過哪種途徑改善貿易關係，萬不該賦予對方傷害自己國家農民和消費者的能力。」

CNBC消息稱，美國國會預算辦公室8月亦預警，從2018年1月開始發生的貿易政策變化，到2020年預計將降低美國國民生產總值（GDP）0.3個百分點。

特朗普已公開提醒中國加緊日程達成協議，警告不要拖到2020年大選。英國路透社消息稱，特朗普9月17日在空軍一號上對媒體說，自己認為「或將很快達成協議，也許是在（2020年11月）大選前，也許是之後的一天。」特朗普提醒稱，如果最終談攏協議是等到大選後的話，「從中國立場上看，將是一份對任何人而言、最強硬的協議，他們知道這一點。」北京時間9月18日，中國財政副部長廖岷將率隊啟程，應邀訪問華盛頓，開啟第13回合中美貿易談判序幕。

香港《南華早報》9月18日刊發題為《特朗普終於醒悟，結束對華貿易戰將助2020連任競選一臂之力》的文章指出，2016年特朗普獲得逾300的大選票，其中從民主黨手中搶走了密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州的優勢票，而汽車製造業重鎮、通用（GM）和福特（Ford）汽車的故鄉密歇根州以及「奶製品之都」威斯康星州是美中貿易戰的重災區。文章認為，白宮終於開始集中注意力，解決特朗普連任競選面臨的棘手難題。