消息人士：劉鶴計劃於10月第二週訪美談判

中美將於10月初舉行第13輪貿易談判，美媒援引消息人士的話稱，談判計劃於10月的第二週舉行。

彭博社9月23日報道稱，消息人士透露，中國國務院副總理劉鶴計劃在10月份的第二週訪問華盛頓，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和美國財政部長姆努欽（Mnuchin）進行高級別經貿磋商，雙方計劃爭取在10月10日前後舉行高級別會談。

此前，中國商務部於9月5日發表聲明稱，9月5日上午，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商，此前雙方將保持密切溝通，工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。

但是雙方當時並沒有確定談判的具體時間，聲明也只是說了個模糊時間——10月初。

值得一提的是，第13輪貿易談判的時間原本定於9月舉行，但是由於貿易戰再次升級，被推遲到了10月份。

中美副部級的官員9月19日至20日也在華盛頓舉行了工作磋商，會10月份的會談鋪路。姆努欽稱，10月份的談判對能否達成協議至關重要。

外界也盛傳鑑於達成全面協議太難，中美有望達成一份部分的臨時協議。內容包括中國購買農產品，美國方面放鬆對華為的出口限制，並可能進一步推遲提高關税。將一些更難的內容留到以後，例如知識產權保護問題。

但是美國總統特朗普（Donald Trump）9月20日強硬表態說，不要部分協議，只要全面協議。