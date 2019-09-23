【新聞背後】Thomas Cook破產　「旅行新時代」的眼淚？

英國老牌旅遊集團Thomas Cook在9月23日正式宣布破產，所有旅客行程即日取消，外界預料將殃及60萬名旅客。由每年服務1900萬名旅客，到今日宣告結束營運，不少人均相信是時代淘汰了這家178年歷史的旅行社。

公司簡介

Thomas Cook集團前身Thomas Cook & Son在1841年成立，是英國一間極具歷史的旅行社。

公司分別在2002年和2007年改組和合拼，成為今天的Thomas Cook集團。公司有自己的飛行團隊，飛機多達117架。

Thomas Cook開創「一站式全包假期」旅行模式的先河，為全球數以百萬旅客提供旅遊、住宿和膳食服務。

Thomas Cook：公司擁有178年歷史，開創「一站式全包假期」旅行模式。（路透社）

事件影響

Thomas Cook旗下航空公司即日停飛，16個國家的2萬名員工即時停職，英國廣播公司（BBC）報道，60萬名受影響旅客中有15萬名已出發的英國旅客，所有旅程需即時終止。

英國政府表示正陸續協助受影響遊客返國，或將成為英國自二戰以來，最大規模的歸國潮。

公司行政總裁範克豪澤（Peter Fankhauser）向數百萬客戶、員工及合作夥伴致歉。

Thomas Cook：公司破產將殃及60萬名旅客。（路透社）

為什麼會倒閉？

Thomas Cook近年被過度借貸拖累，陷入財困，根據公司5月的報告，公司債務達12.5億鎊（約122億港元）。

公司8月28日透過援助協議獲得9億英鎊（約88億港元）注資，但在9月20日與債權人及股東商討追加2億元英鎊（約20億港元）注資計劃時失敗，只能宣告破產結束營運。

Thomas Cook：公司與債權人及股東商討追加註資計劃失敗，只能宣告破產。（AP）

結業原因？

分析認為Thomas Cook破產的原因非常複雜，首要原因是旅行模式的改變。預訂網站及廉價航空日漸普及，掀起一場「旅行革命」：現在旅行比以往更便宜及便捷，惟Thomas Cook似乎跟不上節奏。

旅行專家卡爾德（Simon Calder）直言，公司尚未為21世紀做好準備：「現在人人都可以做旅行社，可以使用世界上所有飛機座位、酒店床位及租車服務，並組成自己的行程。」

旅遊周刊Travel Weekly的新聞負責人基利（Amie Keeley）舉出該公司令人存疑的決定，在愈來愈多人上網訂購時，公司主要業務仍停留在實體店，並擴大實體店舖網絡。

分析又指出，公司的收購計劃使它背負高債務水平，並且幾乎沒有能力應對旅遊市場的不利因素。夏季歐洲熱浪、燃油和酒店價格上升等波動，對公司造成沉重打擊。