特朗普抱怨沒有獲得諾貝爾和平獎　美媒披露評選正在進行

2019年諾貝爾和平獎獲得者揭曉時間在即，美國總統特朗普9月23日會晤巴基斯坦總理伊姆蘭·汗時抱怨，奧巴馬獲得諾貝爾獎，而自己卻沒有。

綜合媒體9月24日報道，特朗普（Donald Trump）與伊姆蘭·汗（Imran Khan）會晤時向記者表示：「我可以因為很多事情獲得諾貝爾獎，如果他們公平頒發的話，但他們並沒有這樣做。」

特朗普回憶稱，上一任美國總統奧巴馬（Barack Obama）曾於2009年獲得諾貝爾和平獎。「他們在奧巴馬一上任就頒給了他這個獎，他自己都不理解為什麼會得獎。而且你們知道嗎？這是我唯一讚同他的一點。」

據美國FOX新聞披露，有多名人士提名特朗普角逐2019年諾貝爾和平獎。其中，日本首相安倍晉三不僅出面做出提名，而且獲得至少兩名挪威議員支持，理由是特朗普「在朝鮮半島取得了積極進展」，並緩解了美國與朝鮮的緊張關係。

曾經獲得諾貝爾和平獎的哥倫比亞前總統桑托斯（Juan Manuel Santos）稱，特朗普採取「大膽舉措」尋求與朝鮮領導人金正恩等對手建立私人關係是「很重要的」。

美國國家利益中心朝鮮問題研究主任卡茲亞尼斯（Harry Kazianis）也認為，「如果奧巴馬什麼都不做就能獲得諾貝爾獎，那麼我要說，如果特朗普總統在朝鮮問題上確實取得了成果，就給他兩個。考慮到特朗普能夠避免與朝鮮爆發核戰爭，沒有理由不提名他。」

目前，挪威諾貝爾委員會沒有回應這些評價。

據瞭解，遴選獲獎者的過程中，除了來自挪威和其他國家的國際專家外，還需要建立一個由諾貝爾委員會「永久顧問」名冊評估的候選名單。最後的決定通常在10月初舉行的最後一次會議上作出的。2019年獲獎者將於10月11日揭曉，頒獎典禮定於12月舉行。

2009年10月9日，挪威諾貝爾獎評審委員會將諾貝爾和平獎授予奧巴馬，以表彰他在促進國際外交和各國人民合作所作出的非凡努力。此舉也引發輿論爭議。