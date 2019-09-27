最新照片公布　印度失聯「月船2號」未找到【圖輯】

美國國家航空航天局（NASA）9月27日公布了印度失聯「月船2號」的目標着陸點，這些照片是在黃昏時分拍攝的，並沒有找到此前失聯的「月船2號」着陸器。

據BBC9月27日報道，NASA在聲明中表示，印度「月船2號」在月球進行了一次「硬着陸」（hard landing），目標地點位於距月球南極約600公里的一個「相對古老的地帶」。

此次是NASA的月球偵察軌道器於9月17日越過着陸地點，獲得了該地區的一組高分辨率圖像。但到目前為止，還沒有找到着陸器的位置或成像，着陸器可能被陰影覆蓋無法看見。等10月有良好光線的條件下，將拍攝更多照片。

公開信息顯示，「月船2號」是印度第二個月球探測器，項目總耗資97.8億盧比（約合1.42億美元）。探測器重達3,850千克，包括軌道器、着陸器和月球車3個模塊，攜帶了10多個各類研究裝置。

經過多次推遲，「月船2號」在7月22日發射，8月20日進入月球軌道，原定於9月7日凌晨可控降落到月球表面。

不過，印度空間研究組織（India's Space Research Organization）9月7日凌晨突然宣布，與「月船2號」着陸器失聯。當時，着陸器距離月球表面只有2.1公里，即將開始最後着陸。

如果不是在落月前幾秒失聯，印度將成為第四個實現月球軟着陸的國家，且是第一個實現在月球南極附近着陸的國家。

「月船2號」失聯後，在班加羅爾航天指揮中心現場的印度總理莫迪（Narendra Modi）9月7日鼓勵全體工作人員說，「你們為航天事業付出不懈努力，為你們驕傲。讓我們期待最好的結果。前路漫漫，我將與你們一道上下求索，繼續努力。」

失聯後一天，印度空間研究組織9月8日稱，已確定了此前失去聯繫的「月船2號」着陸器的具體位置，並獲得了它的熱成像圖。不過，儘管能夠確定着陸器的具體位置，現階段仍無法掌握其實際運行狀態，且依然無法再次與着陸器建立通信連接。

印度空間研究組織主席西萬（Chairman Sivan）則表示，着陸器並非如計劃中所設定般「軟着陸」，「是的，我們已在月球表面找到着陸器，但它一定是『硬着陸』，目前受損情況還不清楚。」