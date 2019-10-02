津巴布韋總統發表國情諮文　反對派離場抗議

津巴布韋總統姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）10月1日於國會發表國情諮文，懇求民眾給予更多耐性讓政府將國家經濟從谷底拯救過來。反對派議員不滿姆南加古瓦未有認真推動改革，離場抗議。

津巴布韋經濟不景，陷入近十年來最大經濟危機。（美聯社）

姆南加古瓦到國會發表國情諮文，期間為已故前總統穆加貝（Robert Mugabe）默哀一分鐘。他表示，紀念穆加貝的同時，要知道「我們不能改變過去，但未來掌握於我們手中」。反對派議員之後陸續離場。

姆南加古瓦接任總統後，民眾期望國家經濟能迅速反彈，但燃料和電力仍嚴重短缺，導致價格上升。姆南加古瓦承認經濟危機和改革的需要，並指改善經濟需要時間、耐性、一致目標和毅力。

主要反對黨「爭取民主變革運動」（Movement for Democratic Change）批評，姆南加古瓦未有盡力帶領國家前行。主席庫馬洛（Thabitha Khumalo）指，民眾沒有錢，沒有食物，醫院未能如常運作，而姆南加古瓦卻浪費民眾的時間什麼都不說。

反對派指控姆南加古瓦操縱大選，不承認對方。惟憲法法院拒絕受理反對派對大選結果的挑戰。姆南加古瓦呼籲與反對派政黨對話，結束「恐懼和暴力的文化」。