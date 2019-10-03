美國一架舊式B-17轟炸機墜毀　最少7人喪生

美國一架載有13人的舊式B-17轟炸機10月2日在美國康涅狄格州的布拉德利國際機場（Bradley International Airport）墜毀，導致最少7人死亡。

美國一架退役B-17轟炸機10月2日在康涅狄格州布拉德利國際機場墜毀，兩名國家運輸安全委員會成員到場調查。（AP）

美國聯邦航空管理局（FAA）稱，當地上午10時，一架由麻省非牟利組織Collings Foundation擁有的B-17舊式戰機在起飛後5分鐘遇到機件故障，機師於是要求緊急折返，但在嘗試降落時失事墜毀，撞上一棟除冰用建築物後引起大火。

當局指，機上載有10名乘客和3名機員，康涅狄格州公共安全部門負責人羅韋拉（James Rovella）表示，部分死者被燒至難以辨認，而多名生還者的傷勢危殆，因此不排除死亡人數可能增加。另外地面亦有兩人受傷，其中一人為消防員。

B-17轟炸機擁有「飛行堡壘」（Flying Fortress）稱號， 是20世紀30年代美國波音公司為美國陸軍航空隊研製的一種螺旋槳發動機轟炸機。

B-17轟炸機是世界上第一架全金屬機身的四引擎轟炸機，採用下單翼常規氣動佈局，恆速螺旋槳引擎，載彈量2噸，航程2980公里，速度每小時322至402公里，機組乘員4人至6人。該機與當時其他轟炸機比較，體積大、速度快、航程遠。

這款轟炸機活躍於二戰時代，主要用於日間轟炸納粹德國，即使任務非常危險和麪對極高被擊墜風險，但在打擊德國工業和軍事目標有舉足輕重作用。

美聯社引述Collings Foundation指，涉事飛機在1945年出廠，並沒有太多在戰場大顯身手的機會。俄亥俄州美國空軍博物館發言人表示，這宗悲劇令仍可正常飛行的同型機種減至9架。