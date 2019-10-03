WTO裁定美國可對歐盟商品加税　特朗普：美好的勝利

世界貿易組織（WTO）10月2日作出裁決，批准美國對總值75億美元的歐洲貨品加徵關税，美方之後隨即表示會在10月18日起向有關商品徵税。美國總統特朗普（Donald Trump）3日發文表示，這訴訟已經持續多年，形容現在得到「美好的勝利」。

特朗普在社交網站Twitter發文稱，美國在訴訟中勝出，他形容在貿易問題上，歐盟多年以來都給予美國很差的對待，包括在關税、貿易壁壘及更多議題上。他稱，這次訴訟已經持續多年，是個美好的勝利（a nice victory）。

The U.S. won a $7.5 Billion award from the World Trade Organization against the European Union, who has for many years treated the USA very badly on Trade due to Tariffs, Trade Barriers, and more. This case going on for years, a nice victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2019

美國和歐盟均在世界貿易組織指控對方違規補貼飛機製造商，訴訟持續多年。世界貿易組織10月2日裁定空中巴士（Airbus）獲違規補貼，准許美國向價值75億美元的歐盟商品徵收關税。

特朗普形容美方取得美好的勝利（Getty Images）

美國同日隨即宣布向歐盟的飛機徵收10%關税，並向其他工業和農業商品徵收25%關税。美方官員表示，飛機關税不包括飛機零件，使空中巴士避免增加於亞拉巴馬州生產的成本，亦讓波音能夠於本地生產使用歐洲零件。

關税清單亦包括法國紅酒、意大利芝士、單一麥芽蘇格蘭威士忌、英國製針織套衫、套頭毛衣、羊絨製品和羊毛服裝、來自法國、德國和西班牙的橄欖、歐盟生產的豬肉香腸和其他豬肉製品以及德國咖啡。意大利紅酒和歐盟生產的火腿則獲豁免。