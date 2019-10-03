WTO裁定美國可對歐盟商品加税　特朗普：美好的勝利

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世界貿易組織（WTO）10月2日作出裁決，批准美國對總值75億美元的歐洲貨品加徵關税，美方之後隨即表示會在10月18日起向有關商品徵税。美國總統特朗普（Donald Trump）3日發文表示，這訴訟已經持續多年，形容現在得到「美好的勝利」。

特朗普在社交網站Twitter發文稱，美國在訴訟中勝出，他形容在貿易問題上，歐盟多年以來都給予美國很差的對待，包括在關税、貿易壁壘及更多議題上。他稱，這次訴訟已經持續多年，是個美好的勝利（a nice victory）。

美國和歐盟均在世界貿易組織指控對方違規補貼飛機製造商，訴訟持續多年。世界貿易組織10月2日裁定空中巴士（Airbus）獲違規補貼，准許美國向價值75億美元的歐盟商品徵收關税。

特朗普形容美方取得美好的勝利（Getty Images）

美國同日隨即宣布向歐盟的飛機徵收10%關税，並向其他工業和農業商品徵收25%關税。美方官員表示，飛機關税不包括飛機零件，使空中巴士避免增加於亞拉巴馬州生產的成本，亦讓波音能夠於本地生產使用歐洲零件。

關税清單亦包括法國紅酒、意大利芝士、單一麥芽蘇格蘭威士忌、英國製針織套衫、套頭毛衣、羊絨製品和羊毛服裝、來自法國、德國和西班牙的橄欖、歐盟生產的豬肉香腸和其他豬肉製品以及德國咖啡。意大利紅酒和歐盟生產的火腿則獲豁免。

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