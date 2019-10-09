中國宣布習近平訪印計劃　莫迪舉行特殊儀式

北京時間10月9日，中國外交部宣布國家主席習近平出訪印度、尼泊爾，印度媒體披露相關訪問細節。

綜合媒體10月9日報道，中國外交部發言人華春瑩10月9日宣布，應印度總理莫迪（Narendra Modi）和尼泊爾總統班達裏（Bidhya Devi Bhandari）邀請，習近平將於10月11日至10月13日分別赴印度出席中印領導人第二次非正式會晤、對尼泊爾進行國事訪問。這也是中國領導人時隔23年首次訪問尼泊爾。

中印洞朗對峙後，習近平（右）和莫迪2018年在中國武漢舉行首次非正式會晤。（Reuters）

《印度時報》、《德干先驅報》、《經濟快報》、《教徒報》以及印度新德里電視台、今日印度、18頻道等主流媒體都對習莫會進行了大量報道，高度關注中印領導人第二次非正式會晤。

《印度斯坦時報》10月8日稱，在中印領導人非正式會晤前，中國在克什米爾問題上立場發生變化。中國外交部發言人耿爽10月8日表示，「克什米爾問題應由印度和巴基斯坦通過對話和協商解決」，未提及此前中國外長王毅在聯大會議期間關於「通過《聯合國憲章》、安理會決議和雙邊協商解決爭端」的提法。

印度18頻道10月8日指出，目前金奈濱海小鎮馬瑪拉普拉姆已經整飭一新，迎接習近平來訪。中印領導人的會面將涉及三個地點：海岸神廟、五戰車廟以及山坡巨石（克里希納的奶油球）等非遺勝地。連日來，有百餘名工人在抓緊進行周邊的清理和翻新工作。除草、刷漆、打掃、裝點燈飾、鋪紅毯等工作都在抓緊準備。路邊小商販已被要求暫時停止營業。當地已經部署預備役部隊在該小鎮確保安保工作，並增加了便衣巡邏頻次。

MINT10月8日披露，雖然目前兩國官方都還沒有公布行程，但印方的準備工作已經緊鑼密鼓地安排。習近平預計10月11日抵達，10月12日離開。莫迪將在五戰車神廟前為習近平準備具有當地特色的歡迎儀式，10月11日傍晚莫迪將邀請習近平參觀海岸神廟群，這是世界非遺景點。稍後莫迪將為習近平安排文化演出和私人晚宴。

非正式會晤的主要日程在10月12日，兩人將和中國武漢會晤時一樣，一邊散步進行一對一的交談，之後習近平將回到金奈酒店休息並離開印度。

此次會晤雙方將就雙邊關係的各種問題進行交流，多數分析認為，此次會面旨在加強雙邊關係，解決分歧。

不過，《印度時報》提到印軍計劃10月10日在「阿魯納恰爾邦」（中國稱藏南地區）距實控線約100公里處，啟動針對中國的「冰雪勝利」軍演。這是印軍近年來在東部邊境地區組織的規模最大的一次軍演。