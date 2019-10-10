【中美貿易談判】副部級磋商據報在關鍵議題無任何進展

中國副總理劉鶴據報或將在美國僅進行一日談判，隨即啟程離開華盛頓。知情人士透露，中方在7日、8日兩天副代表談判裏，僅談到兩個問題，且進展為零。

《南華早報》10月10日發表題為《消息人士：兩天副代表級別談判，美中在關鍵議題上取得零進展》的文章稱，一位知悉談判內情的消息人士透露，在10月7日和8日兩天的副部長級別談判裏，中方代表拒絕探討美方核心訴求之一——修正強制技術轉讓議題。此外，談判還避開了中國政府補貼企業的強勢競爭議題。

副部長級別談判，中方由財政副部長廖岷帶隊，將議題聚焦範圍控制在兩處：農業採購、知識產權保護。

這位消息人士還稱，與計劃相比，高級別貿易代表談判時間砍半，將僅舉行一日。劉鶴和團隊已經準備10日啟程、離開華盛頓。CNBC 10月9日消息亦稱，美中或將僅舉行一日高級別貿易代表談判。此外，包括《南華早報》、日本媒體和中國社交媒體消息均稱，劉鶴是在8日下午抵達華盛頓。

另一位消息人士則對《南華早報》說：「談判進展為零。」

而《華爾街日報》獲得的消息源透露，此次美中副部長級別間的基礎性工作談判，目的原是給劉鶴和美國總統特朗普（Donald Trump）創造會談機會，從而有機會實現白宮對華鴿派的目標——讓特朗普與中國國家主席習近平12月在智利出席聯合國氣候峰會時，舉行會晤。

美國近期的動作迅速導致雙邊談判關係惡化，先是在9月27日釋放消息，對華資本「脱鈎」，再到10月7日將中國新疆維吾爾自治區公安廳及其18家下屬機構，還有新疆生產建設兵團公安局以及八家中國企業列入黑名單性質的「實體清單」（Entity List）。

在這種氛圍下，此前10月8日《南華早報》已獲知情人士消息稱，中方赴美談判官員計劃縮短行程、降低談判預期。而中國商務部10月8日正式公布劉鶴10月10日開啟訪美談判的兩日行程，隻字未提白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）10月4日對美國彭博電視採訪透露的10月7日、8日中方副部長級別訪問華盛頓進行基礎性談判的事宜。僅一併公布了劉鶴率領的代表團全員名單：中國商務部部長鍾山，中國人民銀行行長易綱，中國國家發展改革委副主任寧吉喆，中央財辦副主任廖岷，中國外交部副部長鄭澤光，中國工業和信息化部副部長王志軍，中央農辦副主任、中國農業農村部副部長韓俊，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文。

《南華早報》稱，劉鶴此次訪美，是在2018年7月美中貿易戰打響第一「槍」以來，雙邊關係最緊張的時日裏。

CNBC金融類電視節目《瘋狂錢幣》（Mad Money）主播克萊默（Jim Cramer）在10月8日直播時說：「沒有更糟糕的開啟新一輪談判的方式了。」克萊默補充說，特朗普政府進一步將中國科技企業加入「黑名單」，成為本週開展貿易談判、達成協議的障礙。克萊默形容道：「他們在往談判桌上，裝爆破筒。」「任何人抱着的希望，都將被掏空。」

英國廣播公司（BBC）消息稱，特朗普表示：「中國人下週（10月10日）來談判，我們要和他們談。我們看吧，但我們會做得非常好。因為我對中國有多種選擇。如果他們不按我們的要求做，我們有極其強大的手段。」