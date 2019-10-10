美媒分析中美談判前景：10月15日加税或推遲 特朗普壓力重重

分析稱，中美本星期高級別貿易談判有望達成的最佳結果，可能是10月15日的下一輪加税期限被推遲，特朗普政府將同意達成一份削減版本的協議，在年底前廢除部分關税，這也是中方對談判的重要期望。

特朗普上台以來在貿易等問題上堅持對華採取強硬政策，但也使得不少美國人反受其害。（AP）

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10月9日報道，分析師稱中美本輪高級別貿易談判所能夠達成的最佳結果，是10月15日的下一輪加税期限被推遲。

分析師認為，特朗普（Donald Trump）政府將同意達成一份削減版本的協議，在年底前廢除部分關税，但是將把對一些棘手問題的解決推遲到未來談判中解決，比如知識產權保護與技術轉讓等。

分析師稱，原定於10月15日對華商品提高關税的計劃可能會被推遲。如果不阻止的話，對華產品的關税將升高到25%到30%。

研究機構Strategas的分析師克里夫頓（Dan Clifton）說，這將意味着供應鏈將加速離開中國，要求推遲加税是中國代表赴美談判的重要任務。

雖然特朗普表示不願意與中國達成局部協議，但克里夫頓說，如果中國給美國一些甜頭，還是有可能達成一份局部協議的。

美國《華爾街日報》9日報道稱，沒有人相信中美本星期能夠達成全面性的協議。中國最近大量購買美國農產品，單單在9月份最後一個星期，就購買了150萬噸美國大豆。多個商業團體認為，這至少給了特朗普政府推遲對華加税的一個理由。

報道稱，特朗普升級對華關税，以及將8家中國科技拉入黑名單的行動，招致共和黨一些金主、與商界聯繫密切國會議員與美國農民的施壓。

商業團體希望特朗普政府放棄10月15日將對華關税提高到30%的計劃，希望兩國達成停止加徵關税的局部協議。

據彭博社10月9日報道，一位了解會談情況的官員說，中國仍願意同美國達成一份部分貿易協議。

這位官員說，中國願意接受一份有限的協議，只要美國總統特朗普不再追加更多的關税，包括10月份和12月份的的關税比例上調。

這位官員說，作為回報，中國政府將做出非核心的讓步，比如購買農產品，但不會在重大難點問題上讓步。