特朗普早早宣布將見劉鶴　小協議被指是他最好的選擇

在中美代表舉行談判之際，美國總統特朗普早早地釋放消息說，將會晤中國國務院副總理劉鶴。美媒彭博社稱，特朗普想要一些好消息，小協議是最好的選擇。

中美第13輪貿易談判10月10日正式在華盛頓舉行，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）舉行了會晤。

在中美代表舉行會晤的當天，美國總統特朗普（Donald Trump）也發出了積極信號。特朗普首先是在社交網絡Twitter上說，他將於11日在白宮會見劉鶴。特朗普還說，中國想要達成協議，他自己還不確定。

在當天的談判結束後，特朗普說：「我們談得很好，明天還會再次談判。」特朗普還重申，11日將在白宮會見劉鶴。

對於這次談判，外界十分關注，都期待中美達成協議結束貿易戰。雖然特朗普此前反覆強調只要全面協議，但是難度太大，兩國達成一份部分協議可能性更大。部分協議的內容可能包括美國放鬆對華為的制裁，推遲上調對華商品徵税比例，中國方面則購買美國農產品，緩解美國農民的危機，進而為特朗普在大選前穩定票倉。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）10月7日也說，只要結構性問題得到解決，例如美國企業的市場準入和中國政府對國有企業的補貼等，美國願意接受短期協議。中國方面也更有意於達成一份有限的協議。據彭博社10月9日報道，一位直接了解會談情況的官員說，前往華盛頓參加10日開始的談判的談判代表們對達成一項全面協議，以永久結束兩國之間的貿易戰，不抱樂觀態度。這位官員說，但是中國願意接受一份有限的協議，只要美國總統特朗普不再追加更加的關税，包括10月份和12月份的的關税比例上調。

了解談判情況的人士表示，正在討論的一攬子計劃將包括中國購買更多美國農產品的，以及兩國政府今年早些時候已在談判桌上討論的一些有關匯率、知識產權和市場準入的條款。這些人士表示，貿易關係中最棘手的問題——包括產業補貼、數字貿易和技術轉讓——目前不太可能得到解決。

報道指出，本週的突破可能為特朗普與中國國家主席習近平下月在智利舉行的亞太經合組織(APEC)領導人會議上舉行新的峰會鋪平道路。

報道稱，美國商會執行副會長、國際事務負責人薄邁倫（Myron Brilliant）說他同中美兩邊的代表都溝通過，並指出他們希望在這一輪會談中取得「進展」。

但是薄邁倫也說，本週不會有一項重大協議，但是一份規模相對較小的協議也是朝着正確方向邁出的一步。

彭博社10月10日發表題為《同中國達成一份小型協議是特朗普最佳選擇》的文章稱，特朗普近期有如此多的負面新聞，以至於他對貿易談判的考量或已發生變化。

文章稱，特朗普四面碰壁，隨着敘利亞危機的升級，與中國的關係更加緊張，更不用說彈劾調查和美國中心地帶的經濟放緩，他迫切需要一些好消息。

文章稱，特朗普應該同中國達成一份有限的協議。一份部分貿易協議，則可能帶動市場上揚，並給予特朗普一兩個正面消息周期。

文章還指出，一份有限東的協議還可以緩解經濟下行的壓力。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站10月10日也報道稱，經濟學家說，即使是給中美貿易戰摁下暫停鍵也能讓市場大大鬆一口氣。