英脫歐談判進入最後關鍵時刻　政府宣布基建革命遭諷刺

綜合媒體10月14日報道，英國財政部宣布，在無協議脱歐的情形下，政府將迅速採取行動以支持經濟，並於11月6日公布預算聲明，將啟動「基建革命」。

英國《衛報》10月14日報道稱，英國內政大臣賈偉德（Sajid Javid）說在英國潛在的無協議脱歐的兩星期後，將於11月6日公布預算。

報道稱，此舉是為了給最後一刻的脱歐談判施加壓力。

報道指出，儘管上周達成協議的希望大增，而且議會也已下令政府要適時要求延期脱歐，但如果在10月31日前不能達成協議，賈偉德將被迫立即採取行動，支持經濟、家庭和企業。

倫敦智庫財政研究所（Institute for Fiscal Studies）也警告稱，如果英國首相約翰遜（Boris Johnson）和賈偉德全面實施支出計劃，並被要求在無協議脱歐後採取緊急行動，他們可能會把英國的國債推高至上世紀60年代中期以來的最高水平。

蘇格蘭政府首席大臣施雅晴（Nicola Sturgeon）說，有關預算日期的聲明是英國政府杜撰事情的又一例證，11月6日他們都可能下台了。

圍繞着英國脱歐，英國本周和歐盟將進行最後的談判。歐盟峰會在脱歐大限前的最後一場會議將於10月17日和18日舉行，這是預期英國能達成脱歐協議的最後機會。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）網站10月14日報道稱，如果在10月19日結束前，英歐仍無法達成協議，約翰遜在法律上有義務要求歐盟推遲脱歐日期(10月31日)，儘管他非常不願意這麼做。

雖然約翰遜致力於在10月31日前脱歐，不惜無協議脱歐。但是英國議會此前通過法案約束約翰遜，法案要求英國政府在10月和歐盟達成新的脱歐協議，或是取得英國國會同意無協議脱歐。但若兩者在10月19日之前都無法辦到，約翰遜就必須致函給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），再度要求延長里斯本條約50條（Article 50），延後脱歐期限至2020年1月31日。

但是，英國《星期日泰晤士報》網站10月6日報道稱，英國內閣大臣透露，為了在10月31日完成脱歐，英國首相約翰遜將挑戰女王是否敢解除他的職務，而不會辭任首相。

報道稱，高級助手說，即使約翰遜的提案遭到歐盟否決，而且英國議員試圖罷免他從而防止無協議脱歐發生，約翰遜也不會自動辭職。