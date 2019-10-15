特朗普顧問：美國關税外的制裁措施　或促使達成首階段貿易協議

中美達成了初步協議，並將於11月份簽字，但是中國方面似乎提出了新的要求。在此時刻，特朗普的一名顧問委婉地提醒中國，美國有可怕選項，而這或正好促使兩國達成第一階段的協議。

美國總統特朗普（Donald Trump）的中國問題顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）10月14日在接受美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）採訪時說，中美之間的部分貿易協定讓北京的官員鬆了一口氣。

白邦瑞說：「他們鬆了口氣，不止是開心而已。」

他還說，美國將針對中國實施關税之外的制裁措施可能促使兩國達成了第一階段的協議。「他們可能陷入一場嚴重的貿易戰，無法進入我們的資本市場，我認為這嚇到了中國人。這些都是非常可怕的選項。顯然，10月11日的會談取得了大量的實質性進展，這些選項已經被排除了。現在沒有必要考慮升級選項了。」

白邦瑞還說，中美除了就購買農產品達成一致，雙方還將在華盛頓和北京建立一個大的辦公室，在爭端進入執法行動之前對其進行裁決，這是又一進展。

中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行了第13輪貿易談判，中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）率領的美國團隊舉行了磋商。

10月11日，這次談判最終取得了突破，美國總統特朗普11日在白宮會晤了中美談判隊伍，宣布兩國達成第一階段協議，並很快簽署協議。特朗普說，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成。他11月將在APEC峰會期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。

美財長姆努欽14日接受採訪時警告說，如果中美沒能簽署協議，12月份的關税計劃肯定會生效。

但是，彭博社10月14日報道稱，據知情人士透露，在中國國家主席習近平同意簽署協議前，中國希望最早在10月底進行進一步的談判，以確定美國總統特朗普所說的「第一階段」貿易協議的細節。

其中一位知情人士說，中國政府可能會派出由劉鶴率領的代表團，確定一份書面協議。另一名消息人士表示，除了本周的關税上調計劃，中國希望特朗普也取消12月的關税上調計劃，但特朗普政府尚未同意這麼做。