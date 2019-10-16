【英國脫歐】歐盟峰會前夕　約翰遜：仍與歐盟磋商協議中

歐盟10月17日即將召開峰會，外界關注英國首相約翰遜（Boris Johnson）能否趕在峰會前，與歐盟達成新的英國脫歐協議。約翰遜16日透過發言人表示，首相團隊仍在與歐盟及來自英國執政聯盟的國會議員，繼續磋商脫歐協議中。

約翰遜透過發言人稱仍與歐盟方面磋商中（Getty Images）

發言人稱，磋商仍然繼續，還有一些議題尚待解決，約翰遜與他的團隊同時希望贏得保守黨內部及其執政聯盟成員北愛爾蘭民主統一黨（DUP）的支持，以便可以讓協議未來在英國國會通過。

歐盟消息人士：需要更多時間

路透社引述來自歐盟方面的3名外交官指，歐盟與英國之間任何在最後關頭達成的協議，都有條件，就是之後需要在英國下議院獲得通過，其中一名高級外交官稱，「很明顯在周四或周五只會最多出現政治上的共識，我們看不到任何文字，這需要更多時間。」他又稱，在峰會上，他能想像歐盟領袖大概只會說「目前情況不太壞，就讓我們與英國合作，一起談更多細節」之類的話。

也有另一名外交官稱，「在峰會上，歐盟可能會讓英國把10月31日的脫歐限期押後一段短時間，以完成細節的工作。」

馬克龍與默克爾在歐盟峰會前夕會談（路透社）

峰會前夕 默克爾先晤馬克龍

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）16日則與德國總理默克爾（Angela Merkel）會談，媒體認為，這是他們想在峰會前先統一陣線，在英國脫歐、敘利亞局勢等議題上，先有一致立場。