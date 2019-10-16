【英國脫歐】約翰遜與歐盟有望最後時刻達協議　談判關鍵日子一覽

英國首相約翰遜（Boris Johnson）多次誓言要帶領英國在10月31日脫歐，他與歐盟的談判曾瀕臨破裂，但10月15日路透社最新指，兩方在最後時刻進得進展，有望在10月17日歐盟峰會前達成協議。當然，未來還要看英國國會對協議是否滿意。這場英歐談判歷時超過2年半，過程起起伏伏，下文整理2017年至今的脫歐相關大事記錄時序表。

2017年3月29日

英國時任首相文翠珊啟動《里斯本條約》（Treaty of Lisbon）第50條（Article 50），為英國2019年3月29日正式脫離歐盟拉開序幕。

2018年11月14日

英國和歐盟就脫歐協議達成基本共識，文翠珊內閣通過脫歐協議草案。

2018年11月25日

歐盟在比利時布魯塞爾舉行脫歐特別峰會，各成員國投票通過英國脫歐協議草案。

2018年12月11日

英國國會原定在這日表決脫歐協議，但因通過機率低，遭文翠珊煞停，惹來朝野不滿。首相雖避過黨內迫宮危機，但仍需取得326票的支持才能讓脫歐協議獲得通過。

英國脫歐：英國國會原定2018年12月11日表決脫歐協議，但遭文翠珊押後處理，以爭取更多時間獲得不同黨派議員的支持。她又強調，政府對於2019年3月29日與歐盟正式「分手」的立場不變。（VCG）

2018年12月13日至14日

歐洲理事會（European Council）舉行2018年最後一次脫歐峰會，多國領袖齊聚比利時布魯塞爾，討論英國脫歐問題。

2018年12月18日

英國內閣批准額外撥款20億英鎊（近200億港元）予各政府部門，應對一旦發生的無協議脫歐，並向商界14萬間企業發信，向他們提供如何準備脫歐的建議。

2018年12月19日

歐盟委員會公布14項臨時措施，以減少英國若無協議脫歐的影響。

英國脫歐：文翠珊成功捱過2018年12月12日執政保守黨發起的不信任投票。她雖保住相位，但是脫歐之路仍然十分艱巨。（VCG）

2019年1月8日

為阻止英國在無協議的情況下脫離歐盟，下議院通過修改預算法，這意味政府修改稅法應對硬脫歐前，必須尋求國會批准授權。

2019年1月9日至13日

英國下議院一連五日辯論文翠珊提出的脫歐協議草案。

2019年1月15日

國會表決脫歐協議，結果為202票支持、432票反對，協議遭否決，差距達到230票。

英國脫歐：國會以大比數否決文翠珊的脫歐協議，令英國前景繼續不明朗，而文翠珊同樣面對不信任表決，頓時變得面如死灰。（Reuters）

2019年1月16日

工黨黨魁郝爾彬翌日向文翠珊提出不信任動議，文翠珊最終以19票之差保住首相一職。

2019年3月12日

下議院第2度表決脫歐協議草案，結果242票支持、391票反對，仍遭否決。

2019年3月29日

文翠珊第3度提交脫歐協議草案至下議院，但最終以286票支持、344票反對的比數，再度遭否決。

2019年4月10日

歐盟領袖在峰會後同意，把英國脫歐期限延長至10月31日。

英國脫歐：下議院3月29日第3度否決脫歐協議草案。國會場外有大批分別支持和反對脫歐的民眾集會。（Reuters）

2019年5月24日

文翠珊會晤「1922委員會」主席布雷迪爵士後，哽咽宣布自己會在6月7日下台。

2019年7月23日

英國保守黨宣布黨魁選舉結果，約翰遜（Boris Johnson）成為英國新任首相。約翰遜當天發表就任首相後第一次演講，承諾帶領英國如期脱歐。

英國脫歐：圖為前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab）（Reuters）

2019年8月19日

約翰遜去信歐盟理事會主席圖斯克，提出與歐盟以其他安排，取代愛爾蘭邊界的補底方案。

2019年8月28日

約翰遜被指有意阻撓國會通過「反硬脫歐」的議案，他宣布安排英女王10月14日到國會發表演說，意味讓國會休會至10月14日。

2019年9月5日

約翰遜重申英國必須在10月31日脱離歐盟，並指自己寧願死在溝渠也不會請求歐盟延後脱歐。

文翠珊3月27日表示，一旦脫歐協議草案獲得通過，她便會下台，以此試圖換取更多議員支持方案。（Reuters）

2019年9月9日

國會通過的阻止無協議脱歐法案，獲英女王簽字批准並正式生效。

2019年9月16日

約翰遜就任首相以來首次與容克會面。

2019年9月24日

英國最高法院11位法官一致裁定，約翰遜出招迫令國會延長休會是違法與沒有效力。

2019年10月2日

約翰遜向歐盟提交新脱歐方案。內容描述方案集中北愛爾蘭邊境問題，包括設立「全愛爾蘭管理區」。

英國脫歐表決：文翠珊1月14日在英格蘭中部城市斯托克（Stoke-on-Trent）發表演說，稱如議員不投票通過，國會出現癱瘓的情況，這可能會完全阻止英國脫歐。（Reuters）

2019年10月14日

英女王到下議院發表「英女王演說」（Queen's Speech），講述政府來年施政方針，演辭由政府撰稿，內容提到英國要如期脫歐。

2019年10月17日

為期兩天的歐盟峰會在比利時布魯塞爾舉行，這是10月31日英國脫歐限期前，最後一次的峰會。約翰遜能否在峰會前與歐盟達成新協議是關鍵。

2019年10月19日

「反硬脫歐法」列明，若政府無法在這天前與歐盟達成協議，或取得國會同意硬脱歐，則需向歐盟要求推遲脱歐期限。

2019年10月31日

英國脫歐限期屆滿。