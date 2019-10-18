【英國脫歐】歐盟成員國一致通過新脫歐協議

歐盟成員國領袖10月17日開會後，通過英國和歐盟最新達成的脫歐協議。各國領袖呼籲歐盟機構採取相應行動，確保協議可以於11月1日正式生效。目前仍有待英國國會表決協議。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）、歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Junker）、歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）和愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）會後共同會見記者。

圖斯克表示，歐盟成員國領袖對於新脫歐協議得出結論，支持協議。他形容，脫歐目前處於最後衝刺階段，經過愛爾蘭正面評估後，將原來不可能協議變成可能。他指出，主要轉變在於英國首相約翰遜同意於進入北愛爾蘭的位置設置海關檢查，協議將確保單一市場完整。目前協議有待歐洲議會和英國國會表決，然後11月1日正式生效。

圖斯克又指，對脫歐感到難過，形容自己永遠都會是留歐派，如果英國有一日決定回歸歐盟，布魯塞爾的大門永遠為倫敦而開。

容克表示，脫歐協議為脫歐帶來的問題提供法律根據，同時保障愛爾蘭島的和平和穩定，又提供過渡期，直至2020年底。他指，對於達成協議感到高興和放心，但對脫歐將要實現感到難過。