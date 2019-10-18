加泰羅尼亞領袖揚言再推動獨立公投　冀兩年內脫離西班牙

加泰羅尼亞獨派領袖遭到重判，觸發新一波獨立示威。自治政府主席托拉（Quim Torra）10月17日揚言，將會推動新一輪獨立公投，目標是要於兩年內脫離西班牙。

加泰羅尼亞的示威者用大型垃圾桶築起防線。（美聯社）

托拉向加泰議員表示，不能繼續留在加上重重鐵欄的籠中。他說：「如果我們因為拿出票箱而要遭到判囚百年，那麼我們的回應很清晰：我們要再次拿出票箱爭取自決。」

面對衝突暴力升級，托拉採用嚴厲言詞拒絕暴力，明確反對來自各方的暴力，包括警察。他形容，多名獨派領袖遭到重判是自佛朗哥（Francisco Franco）獨裁時期以來，對民主的最大衝擊，指判刑是決定2021年任期完結前舉行獨立公投的原因。

加泰示威踏入第四日，數千示威者聚集於巴塞羅那和平抗議。有數千學生示威，部份人向手持防暴盾的警察投擲雞蛋。學生艾拉（Aila）指，問題不在於誰是獨派誰不是獨派，而是在於人權。

連日示威導致巴塞羅那中央地區受到破壞。示威者焚燒多架車輛和數百個垃圾桶，並與警察發生衝突。警方指，示威者投擲汽油彈、石頭和鞭炮。警方用海綿彈和警棍驅趕示威者。據指，目前共有97名示威者被捕，其中4名被扣押。