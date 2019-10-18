【中美貿易戰】北京促美取消關税　兩國是否真正達成共識成疑

中國商務部發言人高峰在例行記者會上表示，中國希望與美國儘快達成階段性協議，並儘快取消對華關税。但美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）10月16日表示，尚未決定如果協議達成，現有關税或定於將在12月生效的關税是否會被取消。

中美均希望儘快達成階段性協議

據中國商務部網站消息，中國商務部發言人高峰10月17日在例行記者會上表示，中國希望與美國儘快達成階段性協議，並儘快取消對華關税。

高峰說，中美磋商的最終目標是停止貿易戰，取消全部加徵關税，這有利於中國，有利於美國，有利於全世界。

高峰強調，中方希望雙方繼續共同努力推進談判，儘早達成階段性協議，並在取消關税問題上取得新的進展。

另據報道，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）17日在回應美中臨時貿易協議時說，美中兩國達成貿易協議現在有「很大動力」。

庫德洛在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說：「人們不應該對美國與中國的談判如此悲觀」。

庫德洛說：「對於那些持懷疑態度的人，我很欣賞也尊重，但我告訴你們，現在有很大動力，雙方都有共識。」

評論稱，中美雙方的上述言論均表明，兩國都希望儘快達成這份階段性協議。但是美國是否取消對華關税，仍是橫亙在兩國之間實現貿易戰最終休戰的重大障礙。

12月加税是否實施遲遲未定

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）10月16日表示，兩國談判代表正在努力確定第一階段貿易協議的文件，以供雙方領導人下個月簽署。

在取消對華關税的問題上，姆努欽表示，尚未決定如果協議達成，現有關税或定於將在12月生效的關税是否會被取消。

中國專家指出，美國應該停止對華加税，中方才能履行承諾。據俄羅斯衛星通訊社10月17日報道，中國國際問題研究院世界經濟與發展研究所所長姜躍春表示，中美雙方都應做出讓步並遵守協議，這一點非常重要。

姜躍春認為，中美如果能夠達成共識，比如美國停止加徵中國對美出口商品的關税，包括在其他的領域雙方都能夠形成一致的立場，那麼中方肯定會履行自己的責任，信守承諾。

姜躍春指出，關鍵還在於中美雙方需要真正達成共識，簽署協議。如果有書面文本的話，中方必然會履行職責，當然美方也需要遵守協議來履行他們的責任和義務。在雙方都信守承諾的情況下，中國肯定不會違背協議。

中美需要協議而非休戰

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）17日表示，歡迎美國和中國的貿易休戰，但這還不能消除貿易戰對全球經濟的負面影響。

她在IMF年會期間告訴記者：「我們需要的是達成協議，而不僅僅是休戰，我們需要貿易和平」，這樣貿易才能「恢復其作為世界經濟引擎的角色」。

據報道，中國已經為大量購買美國農產品設置了取消關税的前提條件。據美國彭博社10月15日報道，知情人士透露，中國希望美國對華商品降低關税，然後才能切實同意購買價值高達500億美元的美國農產品。

知情人士指出，中國對美國農產品徵收的報復性關税使得中國企業進口美國農產品更為昂貴。北京將不得不取消這些關税，以便更容易地購買價值多達500億美元的商品，但前提是美國做出回報，廢除對中國商品的關税。

彭博社評論稱，北京開出的這項條件反映出，即使在上週達成了美國所宣揚的握手協議之後，華盛頓和北京之間的分歧依然很大。