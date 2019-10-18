特朗普證實能源部長佩里將離職

美國總統特朗普（Donald Trump）10月17日宣布，能源部長佩里（Rick Perry）將離職。此前，特朗普因為在電話中施壓烏克蘭方面調查競選對手遭到彈劾調查，而佩裏也被捲入這一醜聞中。

特朗普17日宣布，佩里已經請辭，並將在年底前離職。特朗普在到訪德州時指出，他已經想好了將由誰來接替佩里，但並未指出具體人選。佩里17日陪同特朗普到德州訪問，據說他是在空軍一號上向總統請辭。佩里曾任德州州長。

關於佩里將離職的消息早有流出，早在10月3日，美國Politico網站就援引三位匿名知情人士透露，佩里預計在11月份宣布辭職，能源部副部長布魯耶特（Dan Brouillette）有望接任。

Politico還援引一位消息來源的話稱，最近幾個月，布魯耶特一直在一些內閣會議上頂替佩裏，而且能源部的許多前工作人員在最近幾周都離職了。

近幾周以來，佩里身陷有關特朗普的「電話門」風暴當中。白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）此前稱，特朗普指示佩里與特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）共同商討烏克蘭政策。調查特朗普彈劾案的民主黨眾議員，先前要求佩里交出他與烏克蘭往來的相關文件。

此前，美國情報部門一名未具名的人員指控特朗普在舉行電話交談時向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，目的是促使基輔幫助特朗普在2020年的選舉中獲得連任。有消息稱，特朗普在朱利安尼的協助下讓澤連斯基調查拜登兒子亨特（Hunter Biden）的行動，以此換取美國向基輔提供財政和軍事援助。

美國Axios新聞網站報道稱，特朗普向美國眾議院的共和黨議員保證，他是應佩里的緊急請求與澤連斯基進行對話的。佩里本人則表示，他建議特朗普與澤連斯基討論能源問題。佩里此前還強調，他不打算辭職。