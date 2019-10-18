中國經濟增幅創近30年新低　多國媒體評論：更糟的還在後頭

中國10月17日公布中國第三季度經濟增長6.0%。西媒稱，這是近30年來的最低水平，顯示貿易戰和國內需求低迷正持續拉低中國經濟增速。

專家認為，未來兩個季度，中國經濟增長可能會繼續放緩。

中國國家統計局發佈數據顯示，初步核算，中國前三季度國內生產總值（GDP）人民幣697,798億元，按可比價格計算，按年增長6.2%。分季度看，一季度按年增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%。

中國國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，總體來看，前三季度國民經濟運行總體平穩。但也要看到，當前國內外經濟形勢依然複雜嚴峻，國內經濟下行壓力較大。

增速創近30年新低

對中國發佈最新經濟增速的數據，多家西方媒體予以重點關注，並在第一時間發佈報道與評論分析。

英國路透社報道稱，中國第三季度經濟按年增速放緩至6.0%，降幅超過預期，為近30年來的最低水平。

美國彭博社報道稱，今年7 月至9月，中國GDP按年增長6%，為20世紀90年代初以來的最低增速，低於6.1%的普遍預期。

美國《華爾街日報》報道稱，數據顯示，這是自1992年第一季度中國開始發佈季度增長數據以來的最慢增速。

報道稱，中國政府今年GDP增長目標區間為6.0%至6.5%，這預示着經濟增長將會放緩。2018年全年，中國經濟增長了6.6%。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道稱，中國18日公布的第三季度GDP數據顯示，經濟按年增長6.0%，根據路透社的記錄，這是至少27年半以來的最低水平。

兩大因素拖累

英國路透社稱，目前中國正遭遇貿易戰和國內需求低迷的不利形勢。

美國彭博社報道稱，由於國內需求疲軟，加上與美國的貿易戰影響了出口，中國第三季度經濟增長放緩。

隨着貿易戰帶來的負面影響持續發威，預計中國對美出口將繼續下滑，中國經濟可能會因為通縮壓力造成企業利潤下降而繼續掙扎。

CNBC報道，渣打銀行（Standard Chartered Plc）駐上海高級經濟學家李偉表示：「受工業疲軟和消費需求放緩的推動，自2018年下半年以來，（中國經濟）增長勢頭一直在放緩。」

「曠日持久的美國美中之間的爭端現在已經遠遠超出了貿易範疇，嚴重打擊了這種情緒。由於經濟增長目前正處於下滑至官方目標以下的邊緣，預計還會出台更多的政策刺激措施。」

瑞穗銀行（Mizuho Bank）亞洲和大洋洲財政部經濟和戰略主管瓦拉坦（Vishnu Varathan）說，自2018年第一季度以來，當時由於信貸緊縮和與美國的貿易爭端，中國國內生產總值（GDP）大幅下降，當時中國GDP增長了6.8%。

CNBC報道稱，北京時間10月18日公布的數據顯示，中國經濟較第二季度6.2%的增速進一步失去了增長動力，這可能會提高人們的預期，即中國政府需要出台更多措施來防止經濟進一步放緩。

經濟增長或將繼續放緩

美國彭博社報道稱，中國政策制定者正允許全球第二大經濟體的經濟下滑，以清理金融體系，遏制信貸過度增長。

瑞穗銀行的瓦拉坦說：「毫無疑問，（中國）經濟衰退是嚴重的，

諮詢公司TS Lombard首席中國經濟學家莊博（音，Bo Zhuang）表示，未來兩個季度，中國經濟增長可能會繼續放緩。

莊博說，中國服務業的實際產出增長在過去幾個月大幅放緩。預計今年第四季度中國經濟增速將放緩至5.8%，全年增長目標為6.1%。

莊博認為，考慮到與美國的貿易戰遲遲無解，中國政府正在接受較低的增長率。