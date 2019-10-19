【英國脫歐】國會將表決新協議　脫歐下一步會如何？

英國國會下議院10月19日將表決新的脫歐協議，首相約翰遜（Boris Johnson）至少需要獲得320票支持，方可令協議獲得國會通過。目前新協議能否通過國會仍是未知數，通過或否決，將如何影響脫歐的下一步？

英國國會若通過協議，下一步是...

英國首相約翰遜（Boris Johnosn）19日將面臨「關鍵周六」。前首相文翠珊（Theresa May）的脫歐協議曾遭到國會3度否決，如果約翰遜的協議順利獲得國會通過，脫歐的程序將可以進入下一階段，即送至歐洲議會進行表決。

歐洲議會若表決通過約翰遜的脫歐協議，這將成為英國3年以來「曲折」脫歐路程的重要里程碑。不過，鑑於10月31日的脫歐期限將至，英國可能仍會選擇向歐盟提出延長脫歐限期一段短時間的要求。

英國與歐盟的脫歐協議若獲得雙方議會的通過，這僅僅是立法的第一步。英國國會需要時間處理相關的脫歐法案，期間可能會提出修正案。因此，約翰遜的法案即使順利獲得國會通過，英國仍需更多的時間處理脫歐事務。

約翰遜10月19日在國會下議院就脫歐協議進行陳述。（Reuters）

理論上，歐盟可以拒絕英國延長脫歐期限的要求。但是分析認為，這種情況發生的可能性不大，因為歐盟更希望英國避免出現「硬脫歐」的情景。

當英國脫歐協議的立法程序順利完成後，英國與歐盟將進入「過渡時期」，開始就雙方未來的關係進行磋商。過渡時期會持續至2020年12月，不過亦可視情況延長至2022年。在此期間，英國仍會繼續遵從歐盟法律，及分擔歐盟財政，但不能干預歐盟事務決策。

若新協議遭否決，英國脫歐會如何？

約翰遜的脫歐協議若被英國國會否決，根據英國9月頒布的《彭浩禮法案》（Benn Act），約翰遜必須向歐盟提出將脫歐期限延長至2020年1月31日的請求。但目前未知約翰遜會否乖乖順從，他過去強硬表示，寧願死在溝渠也不押後脫歐。

若英國走向「硬脫歐」，工黨可能會對約翰遜政府提出不信任動議。（Reuters）

另一方面，歐盟也有權否決英國的押後脫歐申請。目前歐盟內部對此沒有一致立場，歐盟委員會主席容克與法國總統馬克龍均公開表示反對讓英國再押後脫歐，但德國總理默克爾則指，一旦英國國會否決新協議，將無可避免押後脫歐。

歐盟若然同意英國將脫歐限期延長至2020年1月31日的話，英國舉行提前大選、二次公投或者取消脫歐的情景都有可能發生。倘若歐盟提出將脫歐限期延長至其他日期，約翰遜則有3種選擇：同意歐盟提出的期限、要求國會作出決定或者拒絕押後脫歐。

約翰遜一直重申其立場，無論有無協議，英國將在10月31日脫離歐盟。不過，如果約翰遜帶領英國「硬脫歐」，將可能會面臨法律挑戰。在野工黨亦可能對約翰遜政府提出不信任動議，以在最後時刻阻止「硬脫歐」。