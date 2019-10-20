第七屆世界軍人運動會開幕禮　英日澳新西蘭均缺席

中國國家主席習近平10月18日參加在武漢舉行的第七屆世界軍人運動會開幕禮，有媒體發現，為什麼開幕禮上沒有看到英國、日本、澳洲、新西蘭？

綜合媒體10月20日報道，習近平10月18日參加第七屆世界軍人運動會開幕禮期間，會見各國防務部門和軍隊領導人及國際軍事體育理事會主要官員。

10月18日，習近平與各國防務部門和軍隊領導人等官員集體合照。（新華社）

有媒體觀看開幕禮後發現，英國、日本、澳洲、新西蘭並未出現。對此，中國官方媒體央視新聞給出答案。

央視新聞提到英國、日本、澳洲、新西蘭都不是國際軍體理事會的成員。國際軍體自1948年2月成立以來，已經有近140個成員國，其中包括中國、俄羅斯、美國、法國等聯合國安理會常任理事國，還有德國、意大利、巴西等。

英國為何不是會員？ 其中的原因還得從CISM（國際軍事體育理事會）的成立時說起。

1946年2月，盟軍體育理事會（AFSC）在德國法蘭克福成立，包括英國、美國和蘇聯都是創始會員國。

然而，就在各國準備第二年比賽的時候，1947年6月美國和英國宣布退出AFSC。希臘軍體歷史學家摩斯科普羅斯在一份研究報告中說，美英退出是因為「各自國內原因和財政條件的限制」。美方退出是因為收到了國內的「命令」，要求美軍不得在德國美方佔領區外參加體育比賽。鑑於英國和美國的密切關係，英國退出也應該是類似的理由。之後冷戰氣氛日益緊張，蘇聯、波蘭和捷克斯洛伐克也相繼退出。

1948年2月，AFSC第六次全會在法國尼斯舉行，與會國只剩下丹麥、比利時、法國、盧森堡和荷蘭，他們決定成立一個新的組織，即國際軍事體育理事會（CISM）。1951年，美國加入CISM，蘇聯隨後率領社會主義陣營的國家成立了一個社會主義盟軍體育委員會（SKDA）的組織。1991年，隨着冷戰結束，SKDA正式併入CISM。

不過，英國始終沒有加入CISM，因此也就缺席了1995年開始舉辦的歷屆軍運會。CISM每次召開全會，都會邀請包括英國在內的很多非會員國代表以觀察員的身份參加大會。

與此同時，關於軍運會是按什麼來排序各國出場的呢？軍運村運管會新聞發言人解釋是，由於國際軍體理事會的官方語言為法語、英語，所以軍運會組委會給各參賽國發邀請函的順序、軍運村給各參賽國代表團分房，為國際軍體理事會成員國設置旗杆的順序，均按各國法語首字母排序的原則。