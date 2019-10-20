由跳閘到打爛閘機　智利反加價示威背後的「深層次矛盾」

智利首都聖地牙哥地鐵票價上漲，引發大規模示威，政府10月19日凌晨宣布該市進入緊急狀態後，當晚再決定實施宵禁。總統皮涅拉（Sebastian Pinera）同日宣布暫緩票價調整政策，以解決街頭騷亂問題。 冰封三尺非一日之寒，分析認為，這場示威其實是源自日積月累的社會問題以及深層次矛盾，而地鐵加價，正是觸發民眾示威的最後一根稻草。

智利首都聖地牙哥因地鐵票價上漲引發大規模示威，有示威者在地鐵站縱火。（AP）

智利政府以能源成本上升及智利披索轉弱為由，提高地鐵繁忙時段票價4%，觸發以高中生及大學生為主的民眾上街抗議。

示威者的抗爭規模愈來愈來大，行動愈演愈烈。學生一開始發起不合作運動，「跳閘」及阻礙列車行駛，18日更有蒙面示威者縱火以及破壞多個地鐵站出口與閘機，破壞商店與搶掠的情況也出現。

分析指出，政府對民眾的不滿不聞不問，情況才會失去控制。瓦爾帕萊索大學（University of Valparaiso）政治科學家霍爾茲曼（Guillermo Holzmann）解釋，這場衝突歸咎於「一籃子」因素：人們對經濟失望、生活成本上漲；以及當地的犯罪與腐敗。

政府對民眾的不合作運動不聞不問，及後示威者的抗爭升級。（AP）

社會深層次矛盾

智利等拉丁美洲多國經濟陷於衰退，政府為應對嚴峻的財政狀態，推行大幅削減公共開支的緊縮措施，這加劇該國的不平等以及貧富懸殊問題。

民眾為低工資、醫療、養老金、教育及公共服務不足等問題所苦，使他們一直不滿生活負擔沉重。當地人平均月薪807美元，當中約五分之一用於交通，政府竟然還要加價，可想而知他們的憤怒。

霍爾茲曼指出，人們感到國家效率低下，更無法保護他們，而地鐵加價則成最後一根稻草。與此同時，民眾亦對警察腐敗醜聞及的嚴厲鎮壓深感不滿。

示威者縱火，多個地鐵站出口與閘機遭破壞。（AP）

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離地政府活在「平行時空」

一切的矛盾，源於離地又不聽民意的管治班子。有示威者形容，政府對民間一無所知，事態發展至今是因為政府不聆聽民間聲音。

49歲律師阿拉亞（Enrique Araya）18日與家人經過地鐵站時向記者表示：「管治班子似乎與市民活在不同的世界。」

智利被認為是拉丁美洲最富裕的國家之一，該國在抗議活動發生之際，正準備主辦兩個主要的國際會議：11月的亞太區經濟合作組織（APEC）峰會，以及12月的聯合國氣候變化會議。不過，民意調查組織Latinobarometro董事拉各斯（Marta Lagos）指出，過去數天的社會動盪，反映該國存在許多問題，而民眾是願意抗爭。

她形容，這場示威沒有「大台」，沒有人可以與之談判，並認為這場抗議只是剛剛開始。