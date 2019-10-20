英官員稱即使去信歐盟要求延期　維持10月31日脫歐

英國國會10月19日通過防止硬脫歐「利凱輝修正案」，導致首相約翰遜須按照法例向歐盟發信提出要求延後脫歐，但同時又呈交另一封信要求歐盟拒絕延期申請。在歐盟表示已到信件並考慮如何回應之際，英國官員表示該國會在10月31曰脫歐。

負責準備英國無協議脫歐的高文浩稱，該國如期在10月底脫歐。（AP）

在約翰遜內閣中負責準備無協議脫歐的高文浩（Michael Gove）接受英國天空電視台訪問時表示：「我們將在10月31日離開（脫歐）。我們有辦法以及有能力這麼做。」

他就約翰遜向歐盟致函一事發言：「那封信寄出是因為國會要求它要寄出……但國會不能改變首相的想法，國會不能改變政府的政策或決心。」他指出該國無協議脫歐的風險增加。

約翰遜向歐盟發出3封信，第一封是來自英國駐歐盟大使的、簡短的便箋，它解釋政府發言提出要求脫歐，只是在遵守法律。第二封是英國國會9月初通過的《彭浩禮法案》（Benn Act）影印本。第三封是有約翰遜簽名的信件，內文要求歐盟拒絕英國延期脫歐的要求。

歐盟方面看來對於英國釋出這些訊號感到困惑。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）10月19日指，歐盟已收到英國的信件，正開始諮詢歐盟其他領袖的意見。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則要求約翰遜迅速就這個狀況進行澄清。一名法國官員稱，馬克龍暗示延遲脫歐對誰都沒有好處。