日媒：日本經濟連續多月貿易赤字　或受中國影響

日本傳媒稱，日本經濟連續幾個月貿易赤字，經濟惡化現象較為嚴重，或受到中國經濟放緩的影響。

安倍晉三上台後，日本經濟相比之前有了很大的好轉。（VCG）

《日本經濟新聞》10月21日報道，日本財務省10月21日發布的9月貿易統計顯示，貿易收支（出口額減去進口額）為逆差1,230億日圓，連續3個月出現逆差。

報道稱，日本對中國的汽車零部件出口和對韓國半導體等製造設備出口下滑。日本4月至9月貿易收支因對中國出口低迷，為逆差8,480億日圓，連續兩個季度出現逆差。

對此，日本財務省分析稱，「有可能受到中國經濟緩慢減速的影響」。

據悉，9月整體出口額比2018年同比減少5.2％，降至6.3685萬億日圓，連續10個月減少。進口額減少1.5％，降至6.4915萬億日圓，連續5個月減少。來自沙特阿拉伯的原粗油和來自韓國的石腦油等進口減少。

日本對中國出口額減少6.7％，降至1.1771萬億日圓，連續7個月減少。除了汽車零部件之外，半導體等製造設備的出口減少。日本從中國的進口額減少1.0％，降至1.6181萬億日圓，連續2個月減少。

日本對韓國出口額減少15.9％，降至4,027億日圓，連續11個月減少。食品出口按年大幅減少62.1％。因日韓關係惡化，可能受到了抵制日貨運動的影響。

日本對美國出口額減少7.9％，降至1.1874萬億日圓，連續2個月減少。汽車和飛機發動機零部件等的出口減少。從美國的進口額減少11.6％，降至6,233億日圓。相抵之後的對美貿易收支為順差5,641億日圓。

2019年度上半財年（2019年4月至9月）整體出口額為按年減少5.3％，降至38.2332萬億日圓。進口額減少2.6％，降至39.0812萬億日圓。