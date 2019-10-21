【英國脫歐】下議院議長拒絕表決新脫歐協議

英國首相約翰遜（Boris Johnson）計劃讓下議院表決最新與歐盟達成的脫歐協議。不過議長白高漢（John Bercow）10月21日拒絕，指政府提出的動議19日已經於下議院討論，再次辯論是重覆和淩亂的做法。

英國下議院10月19日召開特別會議。議會通過修正案，迫使約翰遜向歐盟申請押後脫歐。（美聯社）

白高漢解釋，政府提出的動議與上周六的動議實質上是一樣，下議院已經對此作出決定，現時的情況與上周六的情況一樣，所以拒絕辯論。他指，政府可以先於國會討論脫歐所需定立的法律，而非直接表決脫歐協議。他認為，政府仍有方法能夠於10月31日如期脫歐。

白高漢引述國會慣例指，如果動議實質上與以往的動議一樣，不能於同一個國會會期討論。他表示，拒絕表決協議是確保合理利用議會時間，並且尊重議會原有決定。

約翰遜發言人指，政府會繼續引進脫歐協議草案，又對下議院議長拒絕表決協議感到失望。約翰遜與歐洲議會議長薩索利（David Sassoli）通話，向對方指英歐的議會必須於10月31日前通過脫歐協議。

下議院原定19日投票表決約翰遜的新脫歐協議，但未表決協議前，先以322票贊成、306票反對通過一項迫使約翰遜押後脫歐的修正案，導致約翰遜須向歐盟發信要求延期脫歐。