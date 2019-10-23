【英國脫歐】圖斯克建議押後脫歐　或延至2020年1月底

英國下議院否決加快立法程序審議《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill），首相約翰遜決定暫緩立法。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）10月22日建議歐盟成員國押後脫歐。

英國下議院否決立法時間表，約翰遜的脫歐大計再遇阻。（美聯社）

圖斯克指，為了避免無協議脫歐，將會建議歐盟27個成員國接納英國押後脫歐的要求，並會提出書面程序。約翰遜早前被迫去信歐盟，要求押後脫歐三個月，延至2020年1月31日脫歐。

Following PM @BorisJohnson’s decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) 2019年10月22日

路透社引述歐盟高官指，歐盟27國不會即時作出回應，各國領袖不會想被拉進英國政治和定立大選日期的事宜。首相府確認，如果歐盟願意押後脫歐，約翰遜將會強推大選。

報道也指，法國準備好讓英國押後脫歐數日，從而表決脫歐所需定立的法律，但拒絕押後一段長時間。他指，本周末期將知道是否需要透過單純技術延期，來完成議會程序，但這個情況以外，延期來換取時間或再次討論協議是不能接受。