【英國脫歐】約翰遜晤郝爾彬　討論立法時間表但無共識

英國《泰晤士報》（The Times）政治編輯埃利奧特（Francis Elliott）10月23日指，首相約翰遜（Boris Johnson）和工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）召開會議，討論新的國會立法程序動議，即是新的立法時間表。但《衛報》指，兩方未能達成共識。

英國脫歐：”泰晤士報》政治編輯指，約翰遜與郝爾彬會面，討論新的立法程序動議。圖為一批支持留歐的示威者拿起模仿約翰遜及其幕僚甘明斯的人像在國會外遊行。（Reuters）

埃利奧特在Twitter發帖文，指約翰遜和郝爾彬正在開會討論新的國會立法程序動議，與會者還包括約翰遜高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）、保守黨黨鞭斯潘塞（Mark Spencer）、工黨議員白禮勤（Nick Brown），以及工黨通訊及策略行政主管米爾恩（Seumas Milne）出席。

埃利奧特引述白禮勤稱，新的立法程序動議最快可以在當地時間23日晚上達成；甘明斯則表示，法國將會否決讓英國押後脫歐限期。埃利奧特稱，首相府證實這次會面。

路透社引述工黨消息指，會面後郝爾彬重申除了押後脫歐外，並沒有其他政策，又指要在2020年舉行公投。

約翰遜同日表示，曾致電工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）解釋將如何完成脫歐。他指現時需要等待歐盟是否決定押後脫歐期限，但認為10月31日脫歐是對英國最有利，並重申對下議院否決他加快立法的動議感到失望。