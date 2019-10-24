金正恩視察金剛山　官員罕有隨行　暗藏對美信息

朝鮮國務委員會委員長金正恩10月23日視察金剛山旅遊區，並下令拆除韓方設施。韓國《東亞日報》分析指，李雪主和外交等核心官員亦有隨行，暗藏對美國的信息。

金正恩視察金剛山旅遊區，全權負責對美外交及建設工作的核心參謀和親信全員出動。朝鮮想讓韓方明白「拆除指示」絕不是協商中可以討價還價的籌碼，同時也給正在展開無核化協商的美國施加壓力。

《東亞日報》報道指出，朝鮮外務省第一副相崔善姬和統一戰線部長張金鐵隨金正恩視察金剛山旅遊區。崔善姬同行是為強調拆除金剛山設施不僅僅是單純做給韓方看的。在瑞典首都斯德哥爾摩舉行的朝美無核化實務協商再次破裂，朝鮮向美國傳遞絕信息，表明不會讓步。

韓國峨山政策研究院首席研究院高明賢（音譯）表示，崔善姬陪同金正恩視察金剛山是金正恩早前登上白頭山和朝鮮潛水艇發射導彈試驗的後續行動。

朝鮮國務委員會設計局局長馬元春同行是為表明一定要履行金正恩的拆除指示。馬元春是建築界出身的幹部，在金正恩成為朝鮮最高領導人後，被形容為「新實權人物」。韓國國家安保戰略研究院研究員趙成烈（音譯）認為，馬元春可能完成金剛山地區的新設計構想，並事前進行實地考察，然後陪同金正恩進行現場指導。

韓國《朝鮮日報》10月23日報道，金正恩夫人李雪主時隔4個月首次公開現身。中國國家主席習近平6月訪問朝鮮後，李雪主未有在公開場合現身。