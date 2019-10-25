澳洲烏魯魯岩禁令實施前夕　遊客蜂擁「最後一攀」

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澳洲著名世界遺產烏魯魯岩（Uluṟu，又稱艾爾斯岩 Ayers Rock）的禁止攀登令10月26日生效，大批民眾25日趁禁令生效前最後一日到當地，希望可以「最後一攀」。有原住民認為，被視為神聖土地的烏魯魯岩從此不會再被踐踏，因此感到鬆一口氣。

負責管理當地的烏魯魯-卡塔丘塔國家公園（Uluṟu-Kata Tjuṯa National Park）職員原本在當地時間早上7時開放攀登烏魯魯岩的路線，但受到強風影響而延遲三小時放行。澳洲SBS電台的報道指，有數以百計遊客排隊「登峰」，組成一條長長的人龍。當局於下午4時截龍，但仍容許在岩上的人逗留至日落為止。

一名來自阿德萊德（Adelaide）的女遊客清晨已經到達，等候最後一次攀岩的機會，她表示大家都想尊重其文化上的一面，但同時仍希望可以挑戰登頂。另一名美國遊客則認為，攀上烏魯魯不但違反自然環境，而且亦是不尊重原住民的表現。

澳洲烏魯魯岩10月25日最後一日容許攀登，大批遊客一早到場等候作「最後一攀」，情況猶如排隊上山。（路透社）

烏魯魯位於澳洲北領地愛麗絲泉（Alice Springs）西南462公里，高348米，它在1987年獲聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產。即使烏魯魯位處偏遠地區，但仍是遊客到澳洲的其中一個熱門景點。

烏魯魯的其中一面在1964年被加上扶手，方便遊客登頂。但自澳洲公園管理局（Parks Australia）在1985年將土地歸還至原住民阿南古族（Anangu）後，該族指烏魯魯與祖先淵源甚深，因此一直要求禁止外界踏足，並在攀岩起點豎立告示，稱「這是我們的家，請不要攀登」，但仍然無法阻止民眾登頂。

不過當局最終在2017年決定「落閘」，因此有大量遊客希望趕及在禁令生效前留下最後足跡，據澳洲政府資料顯示，由2019年頭到6月底為止，共有40萬名遊客到訪烏魯魯，而攀岩的人主要是來自澳洲和日本。另外至今一共最少有35人在攀岩時遇意外喪生。

▼請按以下圖輯觀看更多攀登烏魯魯岩的情況：▼

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禁令在10月26日生效，當日亦正值烏魯魯回歸阿南古族34周年，原住民的公園管理員托馬斯（Tijiangu Thomas）為此悲喜交集，他對於大家明知原住民的感受仍一窩峰登頂而覺得失望，不過他同時知道民眾從此不會再對烏魯魯岩及文化無禮，亦沒有人因攀岩遭遇不測而感到欣慰。

當局會在26日舉行慶祝活動紀念禁令生效，並逐漸拆除攀岩路徑及扶手，另外亦會加派人手巡邏，一旦發現有人非法攀登，將被視為違反《環境保護與生態多樣性保護法》（Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act，EPBC ），並面臨最高1萬澳洲元的罰款。

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