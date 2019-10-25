【英國脫歐】若國會拒提前大選　約翰遜：不糾纏於「脫歐學」

英國首相約翰遜（Boris Johnson）尋求提早在12月12日舉行大選，以打破僵局。不過他10月25日表示，如果國會否決動議，政府不會再糾纏於無意義的「脫歐學」（Brexitology）討論。首相發言人指，約翰遜在推動脫歐議題同時，也會跟進國內議題。

英國脫歐：約翰遜探訪英國米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）一所小學，與學生一起畫畫（Reuters）

約翰遜探訪白金漢郡（Buckinghamshire）一所醫院時重申，英國應該而且有可能在10月31日脫離歐盟，但不幸的是這取決於歐盟的決定。英國傳媒報道，歐盟各國基本同意批准英國押後脫歐限期，但會待至下周初，才作出最終決定。

約翰遜又表示，如果在野工黨否決他提出在12月12日舉行大選的動議，他的政府將不會糾纏在無意義的「脫歐學」討論。他表示，政府將以國家利益而執政，並且會繼續其「一國保守主義」（One Nation Conservative）議程。

首相發言人同日表示，約翰遜將會盡其所能打破脫歐僵局，但指出如果政府未能與工黨就新的議程時間表達成共識，政府將不會在國會內提出任何關於脫歐的議案。發言人又表示，約翰遜與此同時會繼續推動富有動力和野心的國內議程。

路透社報道，首相府發言人此前威脅，如果反對黨不同意提前大選，那麼政府將只會完成「最低限度」（bare minimum）的工作。