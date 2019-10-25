【英國脫歐】唐寧街要求議員支持提早大選　決定不發表財政預算案

英國脫歐陷入僵局，首相約翰遜（Boris Johnson）要求議員支持在12月12日提早大選，但遭在野工黨反對。為推動提早大選，財政大臣賈維德（Sajid Javid）10月25日表示，決定取消原定在11月6日發表財政預算案的計劃，因政府打算在當天解散國會，此舉引來爭議。

約翰遜不停要求議員支持提早大選（Getty Images）

賈維德向英國廣播公司（BBC）確認指，由於政府計劃在11月6日解散國會，故此不會提交預算案。他又指「原先設定提交預算案的日期時，一直認定我們會有脫歐協議，我們會在10月31日脫歐。」

根據英國制度，在舉行大選前，須在最少25個工作天前解散國會，以讓議員推行競選工作，故此唐寧街政府若想在12月12日大選，需要在11月初左右的時間，先通過解散國會的動議，但約翰遜的計劃遭受不少議員反對。

工黨影子財政大臣麥克唐奈（John McDonnell）在社交網站Twitter上，批評賈維德不提交財政預算案的做法，他稱「停止玩遊戲，不要令我們的經濟處於危險之中。」他又指摘這種做法會讓人民失去工作，叫賈維德「長大吧（grow up）」。