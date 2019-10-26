【遊日注意】日本京都祇園私人路禁拍攝　違者罰1萬日圓

日本京都祇園一協議會10月25日表示，有見於部分遊客的不禮貌行為，決定即日起禁止遊客在「花見小路」的私人道路上拍照，除非取得相關人士許可，違例者將被罰款10,000日圓(約720港元)。

祇園町南側地區協議會由當地居民及商戶組成，會方25日在街道豎立「禁止在私人道路上拍照」的告示牌，並用中文、英文及日文寫上「未經允許拍攝者罰款一萬日圓」。

當地人亦派發傳單，呼籲旅客不要在未經許可的情況下，拍攝藝妓和舞妓的照片。

日本共同社25日報道，雖然相關規例並無法律約束力，但協議會表示，希望此舉可以保護祇園傳統文化的氣氛，「此前也與市政府攜手，開展文明觀光的啟迪活動，但未見改善，希望（禁止拍攝）多少有些幫助」。

當地人呼籲旅客不要在未經許可的情況下，拍攝藝妓和舞妓的照片。（VCG）

位於祇園町的「花見小路」是京都著名景點，因電影《藝妓回憶錄》而馳名海外。道路兩側開設了茶屋及高級日式餐館，古色古香的建築吸引不少遊客。

部分遊客的行為引起當地居民不滿，包括旅客隨意闖入民居，以及拉扯藝妓等。

協議會2018年8月至9月期間，向約300名會員作問卷調查，並向政府反映居民訴求。政府今年9月起向旅客的智能手機發放守禮資訊，希望遊客能遵守。政府又派人在該區巡邏，並張貼海報提醒遊客遵守禮節。

當地部分人認為，旅客雖然為該市帶來收入，部份人的不當行為卻影響他們的生活。圖為2016年12月2日京都兩名穿傳統服裝的女子在街上走過。（VCG）

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