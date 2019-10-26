法國施壓　歐盟延至下周初決定英國脫歐新限期

歐盟各國原則上同意英國押後脫歐限期，但對新的限期未有共識。英國媒體報道，由於英國首相約翰遜（Boris Johnson）現正尋求12月12日舉行大選，動議將在10月28日表決，法國方面認為，現時未適合就脫歐日期下定論，歐盟將押後至28日或29日公布結果。

英國脫歐：有反對脫歐人士手持歐盟旗，要求歐盟押後脫歐期限。（Reuters）

《衛報》報道指，法國代表在歐盟會議期間指出，現時不是適合時機決定新的英國脫歐限期。報道引述外交文件指，法國大使認為，只有在英國28日投票決定是否通過提前大選的動議後，歐盟才應該決定以讓英國延後脫歐一段短時間，還是較長時間。

報道引述接近法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的消息指，馬克龍認為英國押後脫歐並非必然而且需要有合理根據，但現時沒有此等理據。

約翰遜計劃以提前大選打破脫歐僵局，動議將於28日表決。他表示，如果工黨同意，將會同意把脫歐期限技術性延長至11月6日，讓國會議會進一步審核脫歐協議。

在野工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）曾多次強調，除非英國政府排除無協議脫歐的可能，以及歐盟確認將期限延至2020年1月31日，否則不會支持提前大選。