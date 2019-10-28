【中美貿易戰】英媒：WTO官員稱美國反對中國制裁並尋求仲裁

英媒28日引述世界貿易組織（WTO）的官員報道，美國反對中國尋求對華府實施補償性制裁，並將個案交予世貿進行仲裁。這是根據10月21日公布的文件所示，中國計劃就此對美實施24億美元報復制裁後，華府做出的回應。

世貿上訴法官7月指出，美國未有完全遵守該組織有關對中國太陽能板、風塔及鋼筒課徵關稅的裁決。組織指如華府不撤銷關稅，北京政府可對美國進行報復性制裁。

中國輸出的風塔，是這一宗制裁個案所涉產品之一。圖為2009年4月23日，工人在中國江蘇虹波風電公司廠房工作。（VCG）

中國在10月21日尋求授權制裁美方的文件中表示：「由於美國持續不遵守（世貿組織解決爭端機構的）建議和裁決，中國為了回應，向解決爭端機構要求准許對每年價值24億美元（的美國貨品）暫停關稅減讓和履行相關義務。」

路透社28日的報道指出，華盛頓已就裁決對世貿解決爭端機構（Dispute Settlement Body）予以挑戰，稱反對中國尋求實行24億美元的制裁。報道引述世貿官員稱，已將個案交予世貿，讓其就制裁的金額進行仲裁。

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）執政期間，美國對價值73億美元的太陽能板、風電塔、鋼筒和鋁擠型等中國商品徵收反補貼關稅，引發北京2012年向世貿組織投訴。