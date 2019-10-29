【中美貿易戰】專家：首階段協議意義不大　現有關税仍未取消

美中達成第一階段貿易協議，但有分析人士認為，這只是貿易戰休戰，並不意味着現有的關税將取消。對今年年底前美中是否能在更多問題上達成共識，分析師普遍感到不樂觀。

美國CNBC頻道10月28日報道，多名分析師表示，美國和中國需要達成一個更全面的貿易協定，才能持續振興市場情緒。

澳洲國家銀行（National Australia Bank，NAB）的外匯策略主管阿特里爾（Ray Attrill）表示，為了產生有意義的影響，改變全球經濟增長的趨勢，使美國不再是全球經濟增長的主要驅動力，必須看到一項協議，包括——如果不是真正取消關税——但至少是一條明確的途徑，讓關税恢復正常。

阿特里爾說，如何有意願逐步取消這些關税——即使就第一階段協議而言，這似乎不是議程的一部分，它除了避免全球增長前景的不確定性進一步惡化外，沒有任何意義。

投資公司瀚亞投資（Eastspring Investments）的亞洲股票投資組合專家Ken Wong說，對於市場來說更為重要的是，關税什麼時候取消，技術與知識產權等問題什麼時候得到解決。

分析人士對雙方在年底前就更多問題達成共識不抱希望。

Ken Wong說，如果美中能在今年年底前達成更多共識，這會讓市場大吃一驚。