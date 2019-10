美國2020年大選的腳步愈來愈近,美國總統特朗普已經確定副總統彭斯將繼續是他的競選拍檔。那麼特朗普2016年的時候為何選擇了彭斯呢?

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)10月28日報道稱,美國總統特朗普(Donald Trump)的前競選團隊競選副經理蓋茨(Rick Gates)在一本新書中揭露此前不為人知的2016年特朗普競選陣營的細節。

蓋茨在名為"To Plea or Not to Plea: The Story of Rick Gates and the Mueller Investigation"(暫譯:認罪或不認罪:里克斯・蓋茨的故事與米勒的調查),當時的印第安納州州長彭斯(Mike Pence)並不是特朗普的首選。

他說:「老實說,他(彭斯)那時不非處在名單的首位。」「我們也在考慮其他人。」

他還透露,是特朗普的夫人梅拉尼婭(Melania Trump)堅持讓彭斯做特朗普的競選搭檔。因為她認為,彭斯在2020年大選的時候不會同特朗普爭奪總統之位。