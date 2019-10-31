【日本首里城大火】世界遺產化飛灰　為何古城重建難？

日本沖繩縣那霸首里城10月31日凌晨再遭祝融，正殿等主要設施接近完全焚毀。這座世界遺產經歷過多次燒毀後重建，最接近一次是在第二次世界大戰，及後需時數十年重建。分析相信，要再次將這座古城重現於人前，恐怕又要一段時間。為何重建古城這麼難？

首里城為木製建築，分析相信要重建這座古城，恐怕要一段時間。（AP）

首里城為木製建築，大火導致正殿被全部燒毀，與之相鄰的北殿和南殿也未能倖免，付之一炬。

首里城對上一次被完全焚毀是在1945年太平洋戰爭的沖繩戰役，日本政府後來以數十年時間致力重建。

翻查紀錄，當局在1957年起相繼復原園比店武御岳石門、守禮門及圓覺寺總門等，1992年展開主體建築復修工程，其後對外開放成為國家級公園，並在2000年獲聯合國教科文組織列入世界遺產。

首里城對上一次被完全焚毀是在1945年太平洋戰爭的沖繩戰役。（AP）

↓↓↓更多首里城大火的圖片，請點擊放大觀看：

+ 13 + 12 + 11

要再次重建這座古城，相信亦要一段時間。為何重建古城這麼難？可以參考一下與首里城及大阪城並列為「日本三名城」的熊本城。

熊本城完全修復要20年

熊本城在2016年的七級地震中受到嚴重破壞，石牆有多處崩塌、天守閣屋頂瓦片被震碎，多棟被列為重要文化財產的建築物遭受不同程度破壞。

熊本市政府以3年時間修復天守閣，並重新開放參觀，但當局相信要完全回復舊貌，需時二十年。

熊本城在2016年的七級地震中受到嚴重破壞，石牆有多處崩塌。（路透社）

修復一絲不苟 耗時甚長

工人除了恢復古建築的結構外，在修復城牆等部分，都會做到一絲不苟。在熊本城的例子，當局先檢查約7000塊石頭是否有裂紋，再為每塊被移走的石頭分配編號。及後會像砌積木一樣，用起重機換上新石頭。

工人會在6個不同角度拍攝作對比，以確保石頭合乎原來位置，他們更會檢查石頭周圍是否合適。修復過程中更可能會面對坍塌等問題，所以平均每天只更換5至6塊石頭。專家認真為古城修補破損位置，花費大量功夫，造成耗時甚長的原因。