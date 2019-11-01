【日本首里城大火】懷疑正殿首先起火　內部無安裝自動灑水系統

日本沖繩縣那霸市的世界文化遺產首里城10月31日發生大火，正殿、南北殿等主要建築全部燒毀，大量琉球王國時代以來的文物也付之一炬。消防部門引述保安所指，首里城正殿首先起火，火勢其後迅速蔓延。事件無人受傷，警方11月1日將到場調查。

首里城27日起籌備「首里城祭」活動。消防部門表示，籌備活動的工作人員凌晨1時左右，在正殿稱為「御庭」的位置安裝照明燈光等器材，直到凌晨1時30分，工作人員完工後離開現場。一個小時後，約凌晨2時34分，正殿的警報器探測到異狀，2時40分自動火災警報器作出反應，保安人員趕到時，正殿已煙霧瀰漫。

首里城在發生大火之後，日本總務省消防廳向那霸市消防局詢問首里城的防火設備等情況。調查得知，疑似是起火點的正殿，根據消防法設有滅火器、自動火災警報器，屋內與屋外有消防栓設備。

首里城有自願安裝的廣播設備、出口燈和防火用水，用來通知火災發生呼籲人員避難。但由於首里城正殿只是三層樓建築，法例未有規定內部要安裝自動灑水系統。有報道指，正殿屋頂下有安裝灑水器，防止火勢從外向內蔓延。

首里城是當地極受歡迎的旅遊景點，平時遊客絡繹不絕。（美聯社）

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文物付之一炬

日本放送協會（NHK）報道，管理首里城的沖繩美島財團表示，正殿等建築物內原本收藏琉球王國時代傳承下來的畫作、漆器、染織物等。初步估計收藏品已燒毀，沖繩美島財團正在詳細調查損毀情況。

沖繩縣政府表示，首里城的收藏品當中有17世紀上半期琉球王國御用的畫師所繪製的最古畫作等，是沖繩縣指定的有形文化財（即物質文化遺產）。